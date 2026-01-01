De uma criação Lovable a uma aplicação lançada

Leve o que cria no Lovable e mova-o para produção sem configuração adicional. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um percurso direto do protótipo ao site ativo, para que possa enviar código e colocar o seu projeto a funcionar com o mínimo de atrito. Assim que for implementada, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, concebida para fiabilidade e desempenho estável. Isso significa menos tempo gasto em manutenção do servidor e mais tempo a lançar funcionalidades nas quais os seus utilizadores podem confiar.