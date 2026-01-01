Alojamento Lovable
Implemente aplicações criadas com Lovable em minutos
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples, sem taxas ocultas
Implemente as aplicações que cria com o Lovable numa infraestrutura fiável em que pode confiar. Cada plano inclui uma garantia de reembolso de 30 dias, para que o possa experimentar com confiança.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
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Gestão de tráfego de bots de IA
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
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De uma criação Lovable a uma aplicação lançada
Leve o que cria no Lovable e mova-o para produção sem configuração adicional. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um percurso direto do protótipo ao site ativo, para que possa enviar código e colocar o seu projeto a funcionar com o mínimo de atrito. Assim que for implementada, a sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, concebida para fiabilidade e desempenho estável. Isso significa menos tempo gasto em manutenção do servidor e mais tempo a lançar funcionalidades nas quais os seus utilizadores podem confiar.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
FAQ sobre alojamento Lovable
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Lovable.
O que é alojamento Lovable e por que é que preciso dele para uma aplicação Lovable?
Alojamento Lovable significa implementar a aplicação Node.js que criou com a Lovable num servidor ativo a que os utilizadores podem aceder. É importante porque a Lovable serve para criar a aplicação, enquanto o alojamento web fornece o tempo de execução, a disponibilidade e o acesso público de que a sua aplicação precisa em produção.
Qual a diferença entre alojar uma aplicação Lovable e um alojamento VPS comum?
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, o runtime Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança. Com o alojamento Node.js da Hostinger, essas tarefas de servidor são tratadas por si, para que se possa focar na aplicação que criou no Lovable em vez de na manutenção do servidor.
Posso publicar um projeto Lovable a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente o ramo que desejar. As atualizações desse repositório podem então fluir para a sua implementação sem tornar o código público.
O alojamento Lovable inclui limites de tráfego ou taxas de excesso?
Sim, cada plano tem limites de recursos, e se a sua aplicação os exceder, poderá ter de atualizar. Não cobramos taxas adicionais ocultas para picos de tráfego inesperados, mas deverá escolher um plano que se ajuste à sua utilização esperada.
Como faço para migrar uma aplicação Lovable do desenvolvimento local ou de outro anfitrião para a Hostinger?
Envie a sua aplicação Lovable para o GitHub, ligue o repositório na Hostinger e implemente-a. Se estiver a mudar de outro alojamento, pode geralmente reutilizar o mesmo código-base e variáveis de ambiente, para que a configuração permaneça sem atrito.