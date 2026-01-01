Alojamento Vuejs
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Criado para a forma como o Vue.js escala.
Implemente a sua aplicação Vue.js num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Submeta o seu código e o seu projeto será executado num ambiente criado para renderização do lado do servidor, chamadas de API e o processo de compilação esperado pela sua pilha de tecnologias. Uma vez em produção, o alojamento não interfere com o seu trabalho, garantindo uma elevada disponibilidade e capacidade para lidar com o tráfego à medida que a sua aplicação cresce. Obtém um caminho mais simples do desenvolvimento à produção, com menos trabalho de servidor para gerir.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Vue.js
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Vue.js.
O que é o alojamento Vue.js e porque preciso dele?
O alojamento Vue.js é um ambiente de produção para implementar e executar aplicações Vue, permitindo aos utilizadores aceder a essas aplicações na web. É importante porque precisa de um ambiente de execução Node.js, gestão de processos da aplicação e uma infraestrutura estável assim que a sua aplicação Vue.js sair do ambiente de desenvolvimento local.
Qual a diferença entre o alojamento Vue.js e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node. js, as atualizações de segurança e a supervisão dos processos por conta própria. Com o nosso alojamento Vue.js, estas tarefas de infraestrutura e de tempo de execução são geridas para si, permitindo que se concentre na aplicação em vez da administração do servidor.
Posso implementar uma aplicação Vue.js a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações de novos pushes podem ser implementadas da mesma forma que nos repositórios públicos.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para as aplicações Vue.js?
O tráfego está incluído até aos limites do seu plano. Se a sua aplicação ultrapassar estes limites, poderá ser necessário fazer um upgrade para um plano superior; não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego.
Como faço para migrar a minha aplicação Vue.js do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Envie a aplicação para um repositório Git, ligue-a à Hostinger e implemente a branch principal. Se a sua aplicação já estiver a ser executada noutro local, pode migrar primeiro o código e as definições de ambiente e, em seguida, atualizar o DNS quando estiver pronto.