Alojamento Vuejs

Implemente aplicações Vue.js em minutos, não em horas.

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Alojamento Vue.js

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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Criado para a forma como o Vue.js escala.

Implemente a sua aplicação Vue.js num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Submeta o seu código e o seu projeto será executado num ambiente criado para renderização do lado do servidor, chamadas de API e o processo de compilação esperado pela sua pilha de tecnologias. Uma vez em produção, o alojamento não interfere com o seu trabalho, garantindo uma elevada disponibilidade e capacidade para lidar com o tráfego à medida que a sua aplicação cresce. Obtém um caminho mais simples do desenvolvimento à produção, com menos trabalho de servidor para gerir.
Alojamento Vue.js

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Perguntas frequentes sobre o alojamento Vue.js

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Vue.js.
O alojamento Vue.js é um ambiente de produção para implementar e executar aplicações Vue, permitindo aos utilizadores aceder a essas aplicações na web. É importante porque precisa de um ambiente de execução Node.js, gestão de processos da aplicação e uma infraestrutura estável assim que a sua aplicação Vue.js sair do ambiente de desenvolvimento local.
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node. js, as atualizações de segurança e a supervisão dos processos por conta própria. Com o nosso alojamento Vue.js, estas tarefas de infraestrutura e de tempo de execução são geridas para si, permitindo que se concentre na aplicação em vez da administração do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações de novos pushes podem ser implementadas da mesma forma que nos repositórios públicos.
O tráfego está incluído até aos limites do seu plano. Se a sua aplicação ultrapassar estes limites, poderá ser necessário fazer um upgrade para um plano superior; não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego.
Envie a aplicação para um repositório Git, ligue-a à Hostinger e implemente a branch principal. Se a sua aplicação já estiver a ser executada noutro local, pode migrar primeiro o código e as definições de ambiente e, em seguida, atualizar o DNS quando estiver pronto.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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