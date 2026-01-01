Alojamento Vue.js

Criado para a forma como o Vue.js escala.

Implemente a sua aplicação Vue.js num alojamento Node.js sem configurações adicionais. Submeta o seu código e o seu projeto será executado num ambiente criado para renderização do lado do servidor, chamadas de API e o processo de compilação esperado pela sua pilha de tecnologias. Uma vez em produção, o alojamento não interfere com o seu trabalho, garantindo uma elevada disponibilidade e capacidade para lidar com o tráfego à medida que a sua aplicação cresce. Obtém um caminho mais simples do desenvolvimento à produção, com menos trabalho de servidor para gerir.