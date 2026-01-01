Do projeto Typedream ao site em funcionamento

Leve os seus sites criados com o Typedream do protótipo à produção sem um processo de implementação complicado. Publique o código da aplicação por trás do seu projeto Typedream e o alojamento Node.js da Hostinger oferece uma configuração simples para o executar com o ambiente de execução e o encaminhamento necessários. Uma vez em produção, o seu projeto funciona numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Preocupa-se menos com a manutenção do servidor e tem a garantia de que a sua aplicação suportará utilizadores reais sem trabalho extra de operações.