Alojamento Typedream
Implemente aplicações criadas com o Typedream em minutos.
Domínio gratuito durante um ano
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Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Typedream
Implemente as aplicações e sites que cria com o Typedream num alojamento confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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Do projeto Typedream ao site em funcionamento
Leve os seus sites criados com o Typedream do protótipo à produção sem um processo de implementação complicado. Publique o código da aplicação por trás do seu projeto Typedream e o alojamento Node.js da Hostinger oferece uma configuração simples para o executar com o ambiente de execução e o encaminhamento necessários. Uma vez em produção, o seu projeto funciona numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Preocupa-se menos com a manutenção do servidor e tem a garantia de que a sua aplicação suportará utilizadores reais sem trabalho extra de operações.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Typedream
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Typedream.
O que é o alojamento Typedream e porque preciso dele?
O alojamento Typedream significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Typedream num ambiente de servidor ativo. Isto é importante porque o seu projeto precisa de um ambiente de execução, acesso à rede e disponibilidade fora da sua máquina local para que os utilizadores possam aceder.
Qual a diferença entre o alojamento Typedream e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, tornando o alojamento Typedream mais simples de executar e manter.
Posso implementar um repositório privado no GitHub para um projeto Typedream?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch que pretende utilizar. As atualizações desta branch poderão então ser implantadas sem tornar o repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Typedream?
Os planos incluem limites de recursos específicos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de migrar para um plano superior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas o desempenho da sua aplicação poderá ser limitado caso exceda os recursos do plano contratado.
Como faço para migrar uma aplicação Typedream do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se estiver a migrar de outro alojamento, configure a sua aplicação com as mesmas variáveis de ambiente e definições de compilação e, em seguida, altere o tráfego após verificar a implementação.