Alojamento Typedream

Implemente aplicações criadas com o Typedream em minutos.

Domínio gratuito durante um ano
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Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento typedream

Preços simples para alojamento Typedream

Implemente as aplicações e sites que cria com o Typedream num alojamento confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Do projeto Typedream ao site em funcionamento

Leve os seus sites criados com o Typedream do protótipo à produção sem um processo de implementação complicado. Publique o código da aplicação por trás do seu projeto Typedream e o alojamento Node.js da Hostinger oferece uma configuração simples para o executar com o ambiente de execução e o encaminhamento necessários. Uma vez em produção, o seu projeto funciona numa infraestrutura gerida, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Preocupa-se menos com a manutenção do servidor e tem a garantia de que a sua aplicação suportará utilizadores reais sem trabalho extra de operações.
alojamento typedream

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Typedream

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Typedream.
O alojamento Typedream significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Typedream num ambiente de servidor ativo. Isto é importante porque o seu projeto precisa de um ambiente de execução, acesso à rede e disponibilidade fora da sua máquina local para que os utilizadores possam aceder.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, tornando o alojamento Typedream mais simples de executar e manter.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch que pretende utilizar. As atualizações desta branch poderão então ser implantadas sem tornar o repositório público.
Os planos incluem limites de recursos específicos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de migrar para um plano superior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas o desempenho da sua aplicação poderá ser limitado caso exceda os recursos do plano contratado.
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se estiver a migrar de outro alojamento, configure a sua aplicação com as mesmas variáveis de ambiente e definições de compilação e, em seguida, altere o tráfego após verificar a implementação.

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