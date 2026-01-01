Alojamento Nestjs

Alojamento pronto para produção para NestJS

Implemente a sua aplicação NestJS com uma configuração que se adapte à forma como os projetos Node.js são construídos e distribuídos. Envie o seu código e a Hostinger trata do ambiente de execução, para que os controladores, serviços e APIs estejam prontos para serem executados sem configuração adicional do servidor. O seu projeto permanece numa infraestrutura construída para a fiabilidade, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isto significa menos tempo gasto em manutenção e mais tempo para implementar melhorias na sua aplicação.