Alojamento Nestjs
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Alojamento pronto para produção para NestJS
Implemente a sua aplicação NestJS com uma configuração que se adapte à forma como os projetos Node.js são construídos e distribuídos. Envie o seu código e a Hostinger trata do ambiente de execução, para que os controladores, serviços e APIs estejam prontos para serem executados sem configuração adicional do servidor. O seu projeto permanece numa infraestrutura construída para a fiabilidade, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isto significa menos tempo gasto em manutenção e mais tempo para implementar melhorias na sua aplicação.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento NestJS
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Nestjs.
O que é o alojamento NestJS e porque preciso dele?
O alojamento NestJS é o ambiente onde implementa e executa a sua aplicação NestJS para que possa receber tráfego real através da internet. Isto é importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução Node.js gerido, gestão de processos e recursos suficientes para permanecer online após a implementação.
Qual a diferença entre o alojamento NestJS e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por si próprio. Com o nosso alojamento NestJS, estas partes são geridas para si, permitindo-lhe implantar a aplicação sem ter de configurar toda a infraestrutura do servidor.
Posso implementar um repositório privado do GitHub num alojamento NestJS?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e selecione a branch que pretende implementar. Depois disso, as atualizações poderão ser implementadas a partir de novos pushes, tal como num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais no serviço de alojamento NestJS?
Os planos incluem limites de recursos, pelo que, se a sua aplicação crescer para além desses limites, poderá ter de fazer um upgrade em vez de pagar taxas extra inesperadas. Se houver picos de tráfego, a principal limitação será a capacidade de CPU, memória e aplicações do seu plano.
Como faço para migrar uma aplicação NestJS de outro host ou da minha máquina local?
Submeta o seu projeto NestJS para o GitHub ou importe o repositório existente, ligue-o à Hostinger e defina o comando de arranque e as variáveis de ambiente. Se estiver a migrar de outro alojamento, copie primeiro a sua configuração e as definições da base de dados e, em seguida, implemente o mesmo código-fonte aqui.