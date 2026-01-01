Google AI Studio Hosting
Implemente aplicações criadas com o Google AI Studio em poucos minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Google AI Studio
Aloje as apps que cria com o Google AI Studio numa infraestrutura fiável, projetada para produção. Todos os planos incluem a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Do Google AI Studio à aplicação em produção em pouco tempo
Leve as apps e protótipos que cria no Google AI Studio dos testes locais para um ambiente Node.js em produção, sem alterar o seu workflow. Envie o seu código e a Hostinger trata da execução e da implementação, para que o seu projeto esteja pronto para servir utilizadores reais com menos configuração. Uma vez em produção, a sua app funciona numa infraestrutura gerida, concebida para garantir alta disponibilidade e capacidade de expansão à medida que o tráfego aumenta. Dedica menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo a melhorar os recursos essenciais para a sua infraestrutura.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Google AI Studio
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento do Google AI Studio.
O que significa alojar uma aplicação Node.js no Google AI Studio?
Significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Google AI Studio num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder. O Google AI Studio é uma ferramenta de desenvolvimento, não algo que se aloja diretamente.
Qual a diferença entre alojar o Google AI Studio e alojar um VPS comum?
Com o alojamento VPS, gere o servidor, as atualizações do sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas da plataforma são geridas para si, permitindo que se concentre na aplicação que criou.
Posso implementar um repositório privado do GitHub com o meu projeto do Google AI Studio?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser implementadas a partir do Git da mesma forma que num repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para aplicações criadas com o Google AI Studio?
Os planos incluem limites de recursos definidos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter a sua velocidade reduzida ou necessitar de um plano superior. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego normais; se precisar de mais capacidade, basta atualizar o plano.
Como faço para migrar uma aplicação do Google AI Studio do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Envie a aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se já estiver a ser executado noutro local, pode apontar o mesmo código-fonte para aqui com alterações mínimas, desde que cumpra os requisitos de alojamento do Node.js.