Alojamento Softr
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Do Softr às aplicações em funcionamento, mais rápido
Leve as aplicações e os sites que cria no Softr do protótipo para a produção sem ter de refazer toda a sua infraestrutura. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo que a sua lógica personalizada e APIs entrem em funcionamento com o mínimo de configuração. Assim que a sua aplicação estiver online, a infraestrutura gerida mantém o ambiente de execução estável à medida que o tráfego aumenta. Obtém tempo de atividade fiável, espaço para escalabilidade e menos tempo gasto na manutenção de servidores.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Softr
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Softr.
O que é o alojamento Softr e porque é importante para aplicações em produção?
O alojamento Softr significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Softr num servidor ativo, onde os utilizadores podem aceder. Isto é importante porque o alojamento em produção trata do tempo de atividade, da configuração em tempo de execução e do acesso à sua aplicação fora da sua máquina local.
Qual a diferença entre alojar uma aplicação Softr e um alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, permitindo-lhe concentrar-se no projeto Softr em vez da administração do servidor.
Posso implementar uma aplicação Softr a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser obtidas diretamente do repositório sem tornar o código público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Softr?
Sim, cada plano tem limites de recursos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas um tráfego ou utilização de recursos elevado e constante pode exigir um plano maior.
Como faço para migrar um projeto Softr do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Ligue o seu código-fonte existente ao Git ou faça o upload, e depois indique ao Hostinger o ponto de entrada da aplicação e as variáveis de ambiente. Se estiver a migrar de outro alojamento, pode migrar o mesmo projeto Node.js com alterações mínimas no código.