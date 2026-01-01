alojamento softr

Do Softr às aplicações em funcionamento, mais rápido

Leve as aplicações e os sites que cria no Softr do protótipo para a produção sem ter de refazer toda a sua infraestrutura. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo que a sua lógica personalizada e APIs entrem em funcionamento com o mínimo de configuração. Assim que a sua aplicação estiver online, a infraestrutura gerida mantém o ambiente de execução estável à medida que o tráfego aumenta. Obtém tempo de atividade fiável, espaço para escalabilidade e menos tempo gasto na manutenção de servidores.