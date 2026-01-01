Alojamento Softr

Implemente aplicações criadas com Softr na Hostinger.

Domínio gratuito durante um ano
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Integração do GitHub com implementações automáticas
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Do Softr às aplicações em funcionamento, mais rápido

Leve as aplicações e os sites que cria no Softr do protótipo para a produção sem ter de refazer toda a sua infraestrutura. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo que a sua lógica personalizada e APIs entrem em funcionamento com o mínimo de configuração. Assim que a sua aplicação estiver online, a infraestrutura gerida mantém o ambiente de execução estável à medida que o tráfego aumenta. Obtém tempo de atividade fiável, espaço para escalabilidade e menos tempo gasto na manutenção de servidores.
alojamento softr

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Softr

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Softr.
O alojamento Softr significa implantar a aplicação ou o site Node.js que criou com o Softr num servidor ativo, onde os utilizadores podem aceder. Isto é importante porque o alojamento em produção trata do tempo de atividade, da configuração em tempo de execução e do acesso à sua aplicação fora da sua máquina local.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, permitindo-lhe concentrar-se no projeto Softr em vez da administração do servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser obtidas diretamente do repositório sem tornar o código público.
Sim, cada plano tem limites de recursos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas um tráfego ou utilização de recursos elevado e constante pode exigir um plano maior.
Ligue o seu código-fonte existente ao Git ou faça o upload, e depois indique ao Hostinger o ponto de entrada da aplicação e as variáveis de ambiente. Se estiver a migrar de outro alojamento, pode migrar o mesmo projeto Node.js com alterações mínimas no código.

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