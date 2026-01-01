Alojamento Base44
Implemente aplicações criadas com Base44 em minutos
Domínio gratuito durante um ano
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Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Base44
Implemente as aplicações que cria com o Base44 num alojamento web fiável em que pode confiar. Cada plano inclui a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que o possa experimentar com confiança.
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
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Da ideia Base44 à aplicação ativa, rapidamente
Leve as aplicações e protótipos que cria com o Base44 da ideia à implementação em produção sem alterar a sua forma de trabalhar. O alojamento Node.js da Hostinger oferece-lhe um caminho direto para a produção, para que o seu projeto possa sair do ambiente local e entrar numa configuração pronta para utilizadores reais. Assim que estiver em execução, a sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida com o uptime e a escalabilidade geridos por si. Isso significa menos tempo a lidar com tarefas de servidor e mais tempo a refinar funcionalidades, a corrigir erros e a lançar atualizações.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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FAQ sobre o alojamento Base44
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Base44.
O que é alojamento Base44 para aplicações criadas com Base44?
Significa implementar a aplicação Node.js que criou com o Base44 num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder à mesma. O alojamento Base44 é importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução de produção, um URL público e uma infraestrutura gerida fora da sua máquina local.
Qual a diferença entre o alojamento base44 e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança. Com o alojamento Node.js da Hostinger, essas tarefas de servidor são tratadas por nós, para que se possa focar na aplicação criada com Base44.
Posso implementar um projeto Base44 a partir de um repositório GitHub privado?
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a partir do ramo que desejar. As atualizações podem ser implementadas a partir do mesmo repositório à medida que envia alterações.
O que acontece se a aplicação Base44 receber mais tráfego do que o plano permite?
Se a sua aplicação exceder os recursos incluídos, o desempenho pode diminuir e poderá precisar de um plano superior. Não cobramos taxas adicionais para alojamento Node.js, por isso, verifique os limites do seu plano antes do lançamento se esperar picos de tráfego.
Como faço para migrar uma aplicação Base44 do desenvolvimento local ou de outro anfitrião?
Implemente a aplicação do seu repositório GitHub ou carregue os ficheiros do projeto, depois defina as variáveis de ambiente e o comando de arranque na Hostinger. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a nova aplicação após verificação.