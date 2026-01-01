Da ideia Base44 à aplicação ativa, rapidamente

Leve as aplicações e protótipos que cria com o Base44 da ideia à implementação em produção sem alterar a sua forma de trabalhar. O alojamento Node.js da Hostinger oferece-lhe um caminho direto para a produção, para que o seu projeto possa sair do ambiente local e entrar numa configuração pronta para utilizadores reais. Assim que estiver em execução, a sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida com o uptime e a escalabilidade geridos por si. Isso significa menos tempo a lidar com tarefas de servidor e mais tempo a refinar funcionalidades, a corrigir erros e a lançar atualizações.