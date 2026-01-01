Alojamento Base44

Implemente aplicações criadas com Base44 em minutos

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
alojamento base44

Preços simples para alojamento Base44

Implemente as aplicações que cria com o Base44 num alojamento web fiável em que pode confiar. Cada plano inclui a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que o possa experimentar com confiança.
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Da ideia Base44 à aplicação ativa, rapidamente

Leve as aplicações e protótipos que cria com o Base44 da ideia à implementação em produção sem alterar a sua forma de trabalhar. O alojamento Node.js da Hostinger oferece-lhe um caminho direto para a produção, para que o seu projeto possa sair do ambiente local e entrar numa configuração pronta para utilizadores reais. Assim que estiver em execução, a sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida com o uptime e a escalabilidade geridos por si. Isso significa menos tempo a lidar com tarefas de servidor e mais tempo a refinar funcionalidades, a corrigir erros e a lançar atualizações.
alojamento base44

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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FAQ sobre o alojamento Base44

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Base44.
Significa implementar a aplicação Node.js que criou com o Base44 num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder à mesma. O alojamento Base44 é importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução de produção, um URL público e uma infraestrutura gerida fora da sua máquina local.
Com um VPS, é o próprio utilizador que gere o sistema operativo, a versão do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança. Com o alojamento Node.js da Hostinger, essas tarefas de servidor são tratadas por nós, para que se possa focar na aplicação criada com Base44.
Sim. Ligue a sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a partir do ramo que desejar. As atualizações podem ser implementadas a partir do mesmo repositório à medida que envia alterações.
Se a sua aplicação exceder os recursos incluídos, o desempenho pode diminuir e poderá precisar de um plano superior. Não cobramos taxas adicionais para alojamento Node.js, por isso, verifique os limites do seu plano antes do lançamento se esperar picos de tráfego.
Implemente a aplicação do seu repositório GitHub ou carregue os ficheiros do projeto, depois defina as variáveis de ambiente e o comando de arranque na Hostinger. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a nova aplicação após verificação.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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