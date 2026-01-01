Alojamento Angular

Implante aplicações Angular com alojamento Node.js que escala conforme você.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
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Preços simples para alojamento Angular

Hospede a sua aplicação Angular numa infraestrutura fiável, criada para produção. Se não for a solução ideal, a nossa garantia de reembolso de 30 dias dá-lhe tranquilidade.
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18,99
3,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
7,99/mês
Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Desenvolvido para otimizar o desempenho das aplicações Angulares.

Implemente a sua aplicação Angular num alojamento Node.js sem configuração adicional de servidor. Submeta o seu projeto e a Hostinger trata do fluxo de execução e implementação, para que o seu website ou aplicação entre em produção com menos atrito. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, projetada para se manter fiável mesmo com variações de tráfego, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção e mais tempo ao desenvolvimento de atualizações. Isto proporciona um caminho mais simples do código à produção, com um alojamento que não interfere nas suas decisões.
hospedagem angular

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Angular

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Angular.
O alojamento Angular é o ambiente de produção onde a aplicação ou o site Node.js que criou com o Angular é executado para utilizadores reais. Isto é importante porque precisa de um servidor capaz de lidar com a implementação, dependências de tempo de execução, encaminhamento e disponibilidade fora da sua máquina local.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node.js, a gestão de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo-lhe implementar a sua aplicação Angular sem ter de manter toda a infraestrutura.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, autorize o acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser obtidas a partir do mesmo repositório privado após cada push.
Se o tráfego ultrapassar os limites do seu plano, os pedidos poderão ser restringidos ou o desempenho poderá ser prejudicado até que faça um upgrade. A Hostinger não esconde isso atrás de acusações obscuras por excesso de utilização; a capacidade está ligada ao plano que escolher.
Submeta o seu projeto para o GitHub ou importe o código existente, ligue o repositório no Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a nova aplicação após a implementação e verifique as variáveis de ambiente e as definições de compilação.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.