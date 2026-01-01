Alojamento Angular
Implante aplicações Angular com alojamento Node.js que escala conforme você.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples para alojamento Angular
Hospede a sua aplicação Angular numa infraestrutura fiável, criada para produção. Se não for a solução ideal, a nossa garantia de reembolso de 30 dias dá-lhe tranquilidade.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
Desenvolvido para otimizar o desempenho das aplicações Angulares.
Implemente a sua aplicação Angular num alojamento Node.js sem configuração adicional de servidor. Submeta o seu projeto e a Hostinger trata do fluxo de execução e implementação, para que o seu website ou aplicação entre em produção com menos atrito. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, projetada para se manter fiável mesmo com variações de tráfego, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção e mais tempo ao desenvolvimento de atualizações. Isto proporciona um caminho mais simples do código à produção, com um alojamento que não interfere nas suas decisões.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Angular
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Angular.
O que é o alojamento Angular e porque preciso dele?
O alojamento Angular é o ambiente de produção onde a aplicação ou o site Node.js que criou com o Angular é executado para utilizadores reais. Isto é importante porque precisa de um servidor capaz de lidar com a implementação, dependências de tempo de execução, encaminhamento e disponibilidade fora da sua máquina local.
Qual a diferença entre alojamento Angular e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node.js, a gestão de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo-lhe implementar a sua aplicação Angular sem ter de manter toda a infraestrutura.
Posso implementar um repositório privado no GitHub para a minha aplicação Angular?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, autorize o acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. As atualizações podem ser obtidas a partir do mesmo repositório privado após cada push.
O que acontece se o meu site Angular receber mais tráfego do que o meu plano permite?
Se o tráfego ultrapassar os limites do seu plano, os pedidos poderão ser restringidos ou o desempenho poderá ser prejudicado até que faça um upgrade. A Hostinger não esconde isso atrás de acusações obscuras por excesso de utilização; a capacidade está ligada ao plano que escolher.
Como faço para migrar uma aplicação Angular do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Submeta o seu projeto para o GitHub ou importe o código existente, ligue o repositório no Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a nova aplicação após a implementação e verifique as variáveis de ambiente e as definições de compilação.