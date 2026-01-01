Alojamento Angular

Desenvolvido para otimizar o desempenho das aplicações Angulares.

Implemente a sua aplicação Angular num alojamento Node.js sem configuração adicional de servidor. Submeta o seu projeto e a Hostinger trata do fluxo de execução e implementação, para que o seu website ou aplicação entre em produção com menos atrito. A sua aplicação é executada numa infraestrutura gerida, projetada para se manter fiável mesmo com variações de tráfego, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção e mais tempo ao desenvolvimento de atualizações. Isto proporciona um caminho mais simples do código à produção, com um alojamento que não interfere nas suas decisões.