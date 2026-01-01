Hospedagem Bolt
Implemente aplicações criadas com Bolt.new em poucos minutos.
Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Preços simples, sem taxas ocultas.
Implante as aplicações que cria com o Bolt.new num alojamento confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
MAIS POPULAR
79% de desconto
Negócios
Mais ferramentas e capacidade para crescer
3,99€/mês
18,99€
Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
5 Aplicações Web
50 sites
2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
69% de desconto
Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
7,99€/mês
25,99€
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
NOVO
Ilimitado sites
4 Núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano
Tudo do Business, e ainda:
Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
Da ideia da Bolt.new à aplicação em funcionamento
Leve a aplicação ou o website que criou no Bolt.new do protótipo para a produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo-lhe passar do código gerado para uma aplicação ativa com menos configuração. Uma vez em produção, a sua aplicação funciona numa infraestrutura gerida, criada especificamente para Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isto significa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo para melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Bolt
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Bolt.
O que é o alojamento para aplicações criadas com o Bolt.new?
Significa implantar a aplicação Node.js que criou no Bolt.new num servidor de produção para que os utilizadores reais possam aceder. Isto proporciona ao seu projeto um ambiente de execução estável, infraestrutura gerida e um URL público, em vez de o deixar como um protótipo local.
Qual a diferença entre o alojamento Bolt e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, o gestor de processos, as atualizações de segurança e o proxy reverso por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação desenvolvida com o Bolt.new.
Posso implementar um projeto Bolt.new a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a branch pretendida. As atualizações poderão depois ser enviadas via Git, como em qualquer outro projeto ligado.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento Bolt?
Existem limites de recursos e de tráfego por plano, e se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas o tráfego intenso e constante deve ser compatível com um plano maior.
Como faço para migrar um projeto Bolt.new do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Submeta o projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça o deploy num alojamento Node.js. Se estiver a migrar de outro alojamento, geralmente é possível manter o mesmo código e ajustar apenas as variáveis de ambiente, os comandos de build ou as definições de arranque.