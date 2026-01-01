Hospedagem Bolt

Implemente aplicações criadas com Bolt.new em poucos minutos.

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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Da ideia da Bolt.new à aplicação em funcionamento

Leve a aplicação ou o website que criou no Bolt.new do protótipo para a produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo-lhe passar do código gerado para uma aplicação ativa com menos configuração. Uma vez em produção, a sua aplicação funciona numa infraestrutura gerida, criada especificamente para Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isto significa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo para melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.
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Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Bolt

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Bolt.
Significa implantar a aplicação Node.js que criou no Bolt.new num servidor de produção para que os utilizadores reais possam aceder. Isto proporciona ao seu projeto um ambiente de execução estável, infraestrutura gerida e um URL público, em vez de o deixar como um protótipo local.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node. js, o gestor de processos, as atualizações de segurança e o proxy reverso por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas tarefas do servidor são geridas por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação desenvolvida com o Bolt.new.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implemente a branch pretendida. As atualizações poderão depois ser enviadas via Git, como em qualquer outro projeto ligado.
Existem limites de recursos e de tráfego por plano, e se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas para uma utilização normal, mas o tráfego intenso e constante deve ser compatível com um plano maior.
Submeta o projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça o deploy num alojamento Node.js. Se estiver a migrar de outro alojamento, geralmente é possível manter o mesmo código e ajustar apenas as variáveis de ambiente, os comandos de build ou as definições de arranque.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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