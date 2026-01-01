Da ideia da Bolt.new à aplicação em funcionamento

Leve a aplicação ou o website que criou no Bolt.new do protótipo para a produção sem alterar o seu fluxo de trabalho. O alojamento Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implementar o seu projeto, permitindo-lhe passar do código gerado para uma aplicação ativa com menos configuração. Uma vez em produção, a sua aplicação funciona numa infraestrutura gerida, criada especificamente para Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isto significa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo para melhorar o produto que os seus utilizadores realmente veem.