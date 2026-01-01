Alojamento Webflow

Implemente aplicações criadas com o Webflow rapidamente.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
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Desde3,99/mês
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Garantia de reembolso de 30 dias
Alojamento Webflow

Alojamento Webflow Clear, um preço único e simples.

Hospede os sites que cria com o Webflow numa infraestrutura fiável, com a segurança de implementar e expandir sem preocupações. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
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GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
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Backups diários e a pedido
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20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
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Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Desde designs Webflow a sites em funcionamento

Migre os projetos que cria no Webflow do protótipo para a produção sem configurações adicionais. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um ambiente descomplicado para execução, permitindo que a lógica de backend personalizada, as APIs e os recursos dinâmicos sejam implementados de forma integrada no frontend. Após a publicação, a sua infraestrutura é executada numa rede gerida, concebida para manter a fiabilidade mesmo com o aumento do tráfego. Isto significa menos tempo dedicado à gestão do servidor e mais tempo para melhorar a experiência do utilizador.
Alojamento Webflow

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Webflow

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Webflow.
Significa implantar um site criado com o Webflow num servidor de produção, onde os utilizadores podem aceder através de um domínio. Isto é importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução Node. js gerido, e não apenas de alojamento em tempo de desenvolvimento, para lidar com o código do lado do servidor e o tráfego em tempo real.
Um VPS oferece um servidor Linux puro, pelo que precisa de instalar e manter o Node.js, proxies reversos, gestores de processos e atualizações por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estes componentes de infraestrutura e de tempo de execução são geridos para si, permitindo-lhe concentrar-se na implementação do site em vez de administrar o servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, autorize o repositório privado e selecione a branch que pretende implementar. Depois disso, os pushes para essa branch podem desencadear novas implantações.
Se o tráfego ou a utilização de recursos ultrapassarem o seu plano, a aplicação poderá ficar mais lenta ou ter a sua capacidade limitada temporariamente até que faça um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extra inesperadas por tráfego adicional neste produto; em vez disso, migra para um plano maior quando necessita de mais capacidade.
Implemente o código da sua aplicação a partir do Git ou faça o upload do seu ambiente local e, em seguida, aponte o seu domínio para a nova instância da Hostinger. Se o projeto já estiver a ser executado localmente, verifique se a versão do Node. js e as variáveis de ambiente correspondem antes de migrar o tráfego.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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