Alojamento Webflow
Implemente aplicações criadas com o Webflow rapidamente.
Domínio gratuito durante um ano
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Desde3,99€/mês
Garantia de reembolso de 30 dias
Alojamento Webflow Clear, um preço único e simples.
Hospede os sites que cria com o Webflow numa infraestrutura fiável, com a segurança de implementar e expandir sem preocupações. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias.
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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Desde designs Webflow a sites em funcionamento
Migre os projetos que cria no Webflow do protótipo para a produção sem configurações adicionais. O alojamento Node.js da Hostinger oferece à sua aplicação um ambiente descomplicado para execução, permitindo que a lógica de backend personalizada, as APIs e os recursos dinâmicos sejam implementados de forma integrada no frontend. Após a publicação, a sua infraestrutura é executada numa rede gerida, concebida para manter a fiabilidade mesmo com o aumento do tráfego. Isto significa menos tempo dedicado à gestão do servidor e mais tempo para melhorar a experiência do utilizador.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Webflow
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento Webflow.
O que é o alojamento Webflow para sites criados com Webflow?
Significa implantar um site criado com o Webflow num servidor de produção, onde os utilizadores podem aceder através de um domínio. Isto é importante porque a sua aplicação precisa de um ambiente de execução Node. js gerido, e não apenas de alojamento em tempo de desenvolvimento, para lidar com o código do lado do servidor e o tráfego em tempo real.
Qual a diferença entre o alojamento Webflow e o alojamento VPS comum?
Um VPS oferece um servidor Linux puro, pelo que precisa de instalar e manter o Node.js, proxies reversos, gestores de processos e atualizações por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estes componentes de infraestrutura e de tempo de execução são geridos para si, permitindo-lhe concentrar-se na implementação do site em vez de administrar o servidor.
Posso implementar uma aplicação Webflow a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, autorize o repositório privado e selecione a branch que pretende implementar. Depois disso, os pushes para essa branch podem desencadear novas implantações.
O que acontece se o meu site Webflow receber mais tráfego do que o meu plano permite?
Se o tráfego ou a utilização de recursos ultrapassarem o seu plano, a aplicação poderá ficar mais lenta ou ter a sua capacidade limitada temporariamente até que faça um upgrade. A Hostinger não cobra taxas extra inesperadas por tráfego adicional neste produto; em vez disso, migra para um plano maior quando necessita de mais capacidade.
Como faço para migrar um projeto do Webflow de outro alojamento ou do meu ambiente de desenvolvimento local?
Implemente o código da sua aplicação a partir do Git ou faça o upload do seu ambiente local e, em seguida, aponte o seu domínio para a nova instância da Hostinger. Se o projeto já estiver a ser executado localmente, verifique se a versão do Node. js e as variáveis de ambiente correspondem antes de migrar o tráfego.