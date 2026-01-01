Das ideias do Framer aos sites reais

Transforme o seu projeto Framer numa aplicação Node.js em produção sem complicações na implementação. Envie o seu código e a Hostinger trata da execução e da configuração, para que o seu website ou aplicação passe da versão local para a produção com menos trabalho manual. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, concebida para oferecer alta disponibilidade e desempenho previsível, mesmo com variações de tráfego. Isto simplifica o processo de publicação de atualizações, sem necessidade de manutenção constante do servidor.