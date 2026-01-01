Hospedagem de frames
Implemente projetos Framer com alojamento mais rápido e simples.
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Alojamento Simple Framer, preço único e transparente.
Hospede as aplicações e os sites que cria com o Framer numa infraestrutura fiável. Todos os planos incluem a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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Das ideias do Framer aos sites reais
Transforme o seu projeto Framer numa aplicação Node.js em produção sem complicações na implementação. Envie o seu código e a Hostinger trata da execução e da configuração, para que o seu website ou aplicação passe da versão local para a produção com menos trabalho manual. O seu projeto é executado numa infraestrutura gerida, concebida para oferecer alta disponibilidade e desempenho previsível, mesmo com variações de tráfego. Isto simplifica o processo de publicação de atualizações, sem necessidade de manutenção constante do servidor.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Framer
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento da Framer.
O que é o alojamento de frames e porque preciso dele?
O alojamento Framer significa implantar as aplicações ou sites Node.js que cria com o Framer num servidor ativo para que os utilizadores possam aceder a eles. Isto é importante porque as versões locais ou de pré-visualização não são alojamento de produção, e ainda precisa de um ambiente de execução, tempo de atividade e um URL público.
Qual a diferença entre alojamento framer e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, o ambiente de execução do Node.js, o gestor de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, esta gestão de servidores é feita para si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação desenvolvida com o Framer em vez de se preocupar com a manutenção da infraestrutura.
Posso implementar um repositório privado no GitHub para o meu projeto Framer?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Depois disso, as atualizações poderão ser feitas a partir do mesmo repositório sem ter de o tornar público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para alojamento no Framer?
Os planos têm limites de recursos e, se a sua aplicação os exceder, poderá ter de fazer um upgrade. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos normais de tráfego, mas a utilização contínua para além dos limites do plano deve ser migrada para um plano maior.
Como faço para migrar a minha aplicação Framer do meu servidor local ou de outro servidor para a Hostinger?
Submeta o seu projeto para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e implemente a branch desejada. Se estiver a migrar de outro alojamento, aponte o seu domínio para a nova aplicação após a implementação e verifique as suas variáveis de ambiente e configurações de compilação.