Alojamento GitHub Copilot

Implemente aplicações criadas com o GitHub Copilot mais rapidamente.

Domínio gratuito durante um ano
Email profissional gratuito durante um ano
SSL geridos gratuitos
Desde3,99/mês
Comece já
Garantia de reembolso de 30 dias
Alojamento copiloto do GitHub

Preço único, sem taxas ocultas.

Implemente as aplicações que cria com o GitHub Copilot numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Base de dados MySQL gerida
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Cloud Startup
20X mais potência para os seus sites com alojamento cloud
25,99
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Escolher plano
Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
10 Aplicações Web
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4 Núcleos de CPU
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Ilimitado caixas de correio por site - grátis durante um ano

Tudo do Business, e ainda:

Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Aplicações criadas pela Ship Copilot sem complicações

Pegue no que cria com o GitHub Copilot e implemente num alojamento Node.js sem configuração adicional. O seu código é entregue como uma aplicação ou website funcional, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Uma vez em produção, o seu projeto corre numa infraestrutura gerida, criada para aplicações Node.js, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao lançamento de atualizações. Obtém a fiabilidade e a capacidade de expansão necessárias para manter a sua infraestrutura estável à medida que o tráfego aumenta.
Alojamento copiloto do GitHub

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Localização recomendada do servidor:

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre o alojamento Github Copilot

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento do GitHub Copilot.
Significa alojar a aplicação Node.js que criou com o GitHub Copilot para que possa ser executada em produção e servir utilizadores reais. O GitHub Copilot ajuda-o a escrever o código, mas a Hostinger executa a aplicação, gere o ambiente de execução e mantém-no disponível online.
Com um VPS, gere o servidor, a configuração do Node.js, as atualizações e a gestão de processos por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas partes são geridas por si, tornando o alojamento do GitHub Copilot mais próximo de um modelo de implementação e execução do que da administração completa de um servidor.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Pode continuar a utilizar repositórios privados para controlo de versão e enviar atualizações normalmente.
A sua aplicação continua a funcionar, mas os limites do plano ainda se aplicam, pelo que um tráfego elevado e contínuo pode exigir uma atualização. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas deve escolher um plano que corresponda à sua utilização prevista.
Envie a aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as variáveis de ambiente, as definições da base de dados e os registos de domínio e, em seguida, teste a versão de produção.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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