Alojamento GitHub Copilot
Implemente aplicações criadas com o GitHub Copilot mais rapidamente.
Domínio gratuito durante um ano
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Implemente as aplicações que cria com o GitHub Copilot numa hospedagem confiável. Todos os planos incluem a nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que possa experimentar com confiança.
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Obtenha 48 meses por 191,52 € (preço normal de 911,52 €). Renovado por 16,99 €/mês.
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2 Núcleos de CPU
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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano
Benefícios do Business
Conector incluído
GRATUITO
Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Certificados SSL geridos
GRATUITO
CDN interno global
GRATUITO
Integração do GitHub com implementações automáticas
Implementações baseadas em IDE
NOVO
Backups diários e a pedido
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
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7,99€/mês
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Obtenha 48 meses por 383,52 € (preço normal de 1.247,52 €). Renovado por 23,99 €/mês.
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
Lide com picos de tráfego com o aumento de potência durante uma semana/mês
Maior desempenho da base de dados e limites de ligação
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Aplicações criadas pela Ship Copilot sem complicações
Pegue no que cria com o GitHub Copilot e implemente num alojamento Node.js sem configuração adicional. O seu código é entregue como uma aplicação ou website funcional, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Uma vez em produção, o seu projeto corre numa infraestrutura gerida, criada para aplicações Node.js, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao lançamento de atualizações. Obtém a fiabilidade e a capacidade de expansão necessárias para manter a sua infraestrutura estável à medida que o tráfego aumenta.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
3. Faça a gestão e desenvolva
Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.
Perguntas frequentes sobre o alojamento Github Copilot
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento do GitHub Copilot.
O que significa alojamento no GitHub Copilot?
Significa alojar a aplicação Node.js que criou com o GitHub Copilot para que possa ser executada em produção e servir utilizadores reais. O GitHub Copilot ajuda-o a escrever o código, mas a Hostinger executa a aplicação, gere o ambiente de execução e mantém-no disponível online.
Qual a diferença entre o alojamento GitHub Copilot e o alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o servidor, a configuração do Node.js, as atualizações e a gestão de processos por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, estas partes são geridas por si, tornando o alojamento do GitHub Copilot mais próximo de um modelo de implementação e execução do que da administração completa de um servidor.
Posso implementar um repositório privado no GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch pretendida. Pode continuar a utilizar repositórios privados para controlo de versão e enviar atualizações normalmente.
O que acontece se a minha aplicação criada com o GitHub Copilot receber muito tráfego?
A sua aplicação continua a funcionar, mas os limites do plano ainda se aplicam, pelo que um tráfego elevado e contínuo pode exigir uma atualização. Não cobramos taxas extra inesperadas por picos de tráfego, mas deve escolher um plano que corresponda à sua utilização prevista.
Como faço para migrar uma aplicação do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Envie a aplicação para o GitHub, ligue o repositório no Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, atualize as variáveis de ambiente, as definições da base de dados e os registos de domínio e, em seguida, teste a versão de produção.