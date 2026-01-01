Aplicações criadas pela Ship Copilot sem complicações

Pegue no que cria com o GitHub Copilot e implemente num alojamento Node.js sem configuração adicional. O seu código é entregue como uma aplicação ou website funcional, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Uma vez em produção, o seu projeto corre numa infraestrutura gerida, criada para aplicações Node.js, permitindo-lhe dedicar menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao lançamento de atualizações. Obtém a fiabilidade e a capacidade de expansão necessárias para manter a sua infraestrutura estável à medida que o tráfego aumenta.