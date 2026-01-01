Alojamento de router React
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
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Aplicações React Router que se mantêm rápidas
Implemente a sua aplicação React Router com uma configuração adequada à sua forma de trabalho atual. Envie o seu código para o alojamento Node.js e execute as suas rotas, carregadores e lógica de servidor sem configurações adicionais, para que o desenvolvimento local migre para produção com menos atrito. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para lidar com o tráfego e garantir disponibilidade fiável. Isto significa menos tarefas de implementação para gerir e mais tempo para se concentrar na interface do utilizador, no fluxo de dados e nas alterações do produto.
Envie o código. Nós fazemos o resto.
1. Associe o seu projeto
Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.
2. Implementação instantânea
Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.
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Perguntas frequentes sobre alojamento com React Router
Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento React Router.
O que é o alojamento React Router?
Alojar o React Router significa implementar a aplicação React que utiliza o React Router para que possa ser executado em produção e servir utilizadores reais. Isto é importante porque o encaminhamento do lado do cliente precisa de um host compatível com Node.js que possa servir a aplicação corretamente em carregamentos e atualizações diretas de URL.
Qual a diferença entre alojamento React Router e alojamento VPS comum?
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node, a configuração dos processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, este trabalho de servidor é feito por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação em vez de se preocupar com a manutenção da máquina.
Posso implementar uma aplicação React Router a partir de um repositório privado do GitHub?
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e, em seguida, faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser obtidas a partir do GitHub sem tornar o repositório público.
Existem limites de tráfego ou taxas adicionais para o alojamento do React Router?
Sim, os planos de alojamento têm limites de recursos definidos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não há cobranças extra inesperadas por picos de tráfego, mas a utilização intensa e contínua pode exigir um plano superior.
Como faço para migrar a minha aplicação React Router do ambiente de desenvolvimento local para outro host?
Publique a aplicação no GitHub ou importe o seu repositório existente, ligue-o ao Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, configure as opções de compilação e arranque para a aplicação Node.js atual e verifique as variáveis de ambiente antes de publicar.