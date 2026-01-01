Aplicações React Router que se mantêm rápidas

Implemente a sua aplicação React Router com uma configuração adequada à sua forma de trabalho atual. Envie o seu código para o alojamento Node.js e execute as suas rotas, carregadores e lógica de servidor sem configurações adicionais, para que o desenvolvimento local migre para produção com menos atrito. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para lidar com o tráfego e garantir disponibilidade fiável. Isto significa menos tarefas de implementação para gerir e mais tempo para se concentrar na interface do utilizador, no fluxo de dados e nas alterações do produto.