Alojamento de router React

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Alojamento de router React

Preços simples para alojamento do React Router

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5 caixas de correio por site - grátis durante um ano

Benefícios do Business

Conector incluído
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Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
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Receba apoio especializado prioritário – 24/7
Obtenha controlo e estabilidade extra com um endereço IP dedicado
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O preço apresentado corresponde à taxa mensal, sem os impostos aplicáveis. O preço total do plano a pagar antecipadamente ao finalizar a compra inclui a taxa mensal multiplicada pelo número de meses do plano, juntamente com quaisquer impostos aplicáveis.

Aplicações React Router que se mantêm rápidas

Implemente a sua aplicação React Router com uma configuração adequada à sua forma de trabalho atual. Envie o seu código para o alojamento Node.js e execute as suas rotas, carregadores e lógica de servidor sem configurações adicionais, para que o desenvolvimento local migre para produção com menos atrito. A sua aplicação permanece numa infraestrutura gerida, criada para lidar com o tráfego e garantir disponibilidade fiável. Isto significa menos tarefas de implementação para gerir e mais tempo para se concentrar na interface do utilizador, no fluxo de dados e nas alterações do produto.
Alojamento de router React

Envie o código. Nós fazemos o resto.

1. Associe o seu projeto

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Escreva um comando ou escolha um template e receba de imediato a primeira versão do seu site.

2. Implementação instantânea

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Lance a sua aplicação web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo resolvido.

3. Faça a gestão e desenvolva

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Clique em "Publicar" e crie o seu novo site. Com alojamento, domínio e email incluídos.

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Implementação local. Alcance global

Escolha um servidor ou CDN perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos data centers e CDN em todo o mundo: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África do Sul e Austrália.
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Perguntas frequentes sobre alojamento com React Router

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento React Router.
Alojar o React Router significa implementar a aplicação React que utiliza o React Router para que possa ser executado em produção e servir utilizadores reais. Isto é importante porque o encaminhamento do lado do cliente precisa de um host compatível com Node.js que possa servir a aplicação corretamente em carregamentos e atualizações diretas de URL.
Com um VPS, gere o sistema operativo, a versão do Node, a configuração dos processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com o alojamento Node.js da Hostinger, este trabalho de servidor é feito por si, permitindo-lhe concentrar-se na aplicação em vez de se preocupar com a manutenção da máquina.
Sim. Ligue a sua conta GitHub, conceda acesso ao repositório privado e, em seguida, faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser obtidas a partir do GitHub sem tornar o repositório público.
Sim, os planos de alojamento têm limites de recursos definidos e, se a sua aplicação ultrapassar esses limites, poderá ter de fazer um upgrade. Não há cobranças extra inesperadas por picos de tráfego, mas a utilização intensa e contínua pode exigir um plano superior.
Publique a aplicação no GitHub ou importe o seu repositório existente, ligue-o ao Hostinger e faça a implementação. Se estiver a migrar de outro alojamento, configure as opções de compilação e arranque para a aplicação Node.js atual e verifique as variáveis de ambiente antes de publicar.

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