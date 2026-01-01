Até 69% de desconto para Apache JSPWiki

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Motor de wiki maduro baseado em Java com versionamento integrado, anexos, plugins e controlo de acesso com suporte JAAS.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache JSPWiki

O Apache JSPWiki é um motor wiki rico em funcionalidades, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de nível superior. As páginas são armazenadas como ficheiros de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.

O autoalojamento do JSPWiki no seu VPS oferece-lhe um wiki com licença Apache que funciona inteiramente no seu próprio contentor Tomcat, sem dependências SaaS, sem preços por utilizador, e autenticação baseada em JAAS que pode integrar com a sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki a anexos, reside num único volume persistente, tornando as cópias de segurança e migrações simples.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache JSPWiki

Histórico de versões da página

Cada edição é capturada pelo VersioningFileProvider para que possa comparar revisões e reverter alterações indesejadas a qualquer momento.

Anexos e media

Carregue imagens, documentos e outros ficheiros diretamente para as páginas com um fornecedor de anexos incorporado que armazena tudo no seu volume VPS.

Controlo de acesso JAAS

Permissões granulares de página e grupo são aplicadas através do Serviço de Autenticação e Autorização Java, com backends plugáveis para LDAP ou domínios personalizados.

Plugin e biblioteca de modelos

Estenda as páginas com plugins incluídos para tabelas de conteúdo, pesquisa, RSS e conteúdo dinâmico, ou reestilize a wiki com modelos de página baseados em JSP.

Sintaxe de marcação Apache

Escreva conteúdo na marcação leve do JSPWiki com macros, links inter-wiki e pré-visualização em tempo real durante a edição.

Por que executar Apache JSPWiki na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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