O Apache JSPWiki é um motor wiki rico em funcionalidades, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de nível superior. As páginas são armazenadas como ficheiros de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.

O autoalojamento do JSPWiki no seu VPS oferece-lhe um wiki com licença Apache que funciona inteiramente no seu próprio contentor Tomcat, sem dependências SaaS, sem preços por utilizador, e autenticação baseada em JAAS que pode integrar com a sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki a anexos, reside num único volume persistente, tornando as cópias de segurança e migrações simples.