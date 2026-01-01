Implemente o Apache JSPWiki com um clique.
Motor de wiki maduro baseado em Java com versionamento integrado, anexos, plugins e controlo de acesso com suporte JAAS.
Escolha um plano VPS para Apache JSPWiki
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache JSPWiki
O Apache JSPWiki é um motor wiki rico em funcionalidades, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de nível superior. As páginas são armazenadas como ficheiros de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.
O autoalojamento do JSPWiki no seu VPS oferece-lhe um wiki com licença Apache que funciona inteiramente no seu próprio contentor Tomcat, sem dependências SaaS, sem preços por utilizador, e autenticação baseada em JAAS que pode integrar com a sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki a anexos, reside num único volume persistente, tornando as cópias de segurança e migrações simples.
Principais características de Apache JSPWiki
Histórico de versões da página
Cada edição é capturada pelo VersioningFileProvider para que possa comparar revisões e reverter alterações indesejadas a qualquer momento.
Anexos e media
Carregue imagens, documentos e outros ficheiros diretamente para as páginas com um fornecedor de anexos incorporado que armazena tudo no seu volume VPS.
Controlo de acesso JAAS
Permissões granulares de página e grupo são aplicadas através do Serviço de Autenticação e Autorização Java, com backends plugáveis para LDAP ou domínios personalizados.
Plugin e biblioteca de modelos
Estenda as páginas com plugins incluídos para tabelas de conteúdo, pesquisa, RSS e conteúdo dinâmico, ou reestilize a wiki com modelos de página baseados em JSP.
Sintaxe de marcação Apache
Escreva conteúdo na marcação leve do JSPWiki com macros, links inter-wiki e pré-visualização em tempo real durante a edição.
Por que executar Apache JSPWiki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.