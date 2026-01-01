O Nextcloud é uma plataforma de produtividade abrangente de código aberto que substitui o Google Workspace e o Dropbox com sincronização de ficheiros, edição de documentos em tempo real, calendário, contactos, videoconferência e muito mais. Com clientes de ambiente de trabalho e móveis para todas as plataformas, integra-se perfeitamente nos fluxos de trabalho diários, mantendo todos os dados no seu próprio servidor.

O autoalojamento do Nextcloud no seu VPS elimina as taxas de subscrição por utilizador, remove os limites de armazenamento impostos pelos fornecedores de cloud e dá-lhe controlo total sobre onde os ficheiros e comunicações sensíveis residem — essencial para equipas com requisitos de conformidade ou preocupações com a privacidade.