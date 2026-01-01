Implemente o Nextcloud com um clique.
Suite de produtividade autoalojada com sincronização de ficheiros, edição colaborativa, calendário e chamadas de vídeo – os seus dados, a sua infraestrutura.
Escolha um plano VPS para Nextcloud
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Nextcloud
O Nextcloud é uma plataforma de produtividade abrangente de código aberto que substitui o Google Workspace e o Dropbox com sincronização de ficheiros, edição de documentos em tempo real, calendário, contactos, videoconferência e muito mais. Com clientes de ambiente de trabalho e móveis para todas as plataformas, integra-se perfeitamente nos fluxos de trabalho diários, mantendo todos os dados no seu próprio servidor.
O autoalojamento do Nextcloud no seu VPS elimina as taxas de subscrição por utilizador, remove os limites de armazenamento impostos pelos fornecedores de cloud e dá-lhe controlo total sobre onde os ficheiros e comunicações sensíveis residem — essencial para equipas com requisitos de conformidade ou preocupações com a privacidade.
Principais características de Nextcloud
Sincronização e Partilha de Ficheiros
Sincronize ficheiros em todos os seus dispositivos com aplicações de desktop e móveis, e partilhe com colegas ou clientes utilizando links protegidos por palavra-passe e com validade.
Edição Colaborativa de Documentos
Edite documentos, folhas de cálculo e apresentações em tempo real com a integração OnlyOffice ou Collabora – não é necessária uma subscrição do Microsoft 365.
Calendário e Contactos
Gerir calendários e contactos com suporte total para CalDAV/CardDAV, sincronizando nativamente com clientes iOS, Android, macOS e Windows.
Videochamadas e Chat
O Nextcloud Talk fornece chamadas de vídeo encriptadas de ponta a ponta e mensagens de equipa diretamente dentro da sua instância Nextcloud, não sendo necessário nenhum serviço de terceiros.
Ecossistema de Aplicações
Amplie a funcionalidade com mais de 300 aplicações da Nextcloud App Store, abrangendo tudo, desde e-mail a gestão de projetos e encriptação de ponta a ponta.
Por que executar Nextcloud na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.