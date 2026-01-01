Rivet é um motor de orquestração de código aberto para Rivet Actors — processos leves e de longa duração cujo estado reside na memória e é persistido automaticamente. Ao contrário dos runtimes serverless sem estado, cada ator mantém o seu próprio estado suportado por SQLite, identidade endereçável e registo de eventos, tornando-o adequado para agentes de IA, sessões de jogos multiplayer, editores colaborativos e fluxos de trabalho duráveis.

Autoalojar o Rivet no seu próprio VPS mantém o estado do ator, a memória do agente e os dados do fluxo de trabalho totalmente sob o seu controlo, sem taxas por execução. O motor incluído vem com o painel de controlo Inspector integrado para navegar pelo estado do ator, reproduzir fluxos de trabalho e depurar tráfego em tempo real sem instrumentar o código da aplicação.