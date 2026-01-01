Implemente o Rivet com instalação de um clique.
Ambiente de execução de código aberto para atores com estado que impulsiona agentes de IA, aplicações colaborativas e fluxos de trabalho duradouros.
Escolha um plano VPS para Rivet
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rivet
Rivet é um motor de orquestração de código aberto para Rivet Actors — processos leves e de longa duração cujo estado reside na memória e é persistido automaticamente. Ao contrário dos runtimes serverless sem estado, cada ator mantém o seu próprio estado suportado por SQLite, identidade endereçável e registo de eventos, tornando-o adequado para agentes de IA, sessões de jogos multiplayer, editores colaborativos e fluxos de trabalho duráveis.
Autoalojar o Rivet no seu próprio VPS mantém o estado do ator, a memória do agente e os dados do fluxo de trabalho totalmente sob o seu controlo, sem taxas por execução. O motor incluído vem com o painel de controlo Inspector integrado para navegar pelo estado do ator, reproduzir fluxos de trabalho e depurar tráfego em tempo real sem instrumentar o código da aplicação.
Principais características de Rivet
Atores com estado
Processos de longa duração com estado em memória, persistência SQLite e identidades endereçáveis estáveis para agentes de IA e sessões multijogador.
Fluxos de trabalho duradouros
O tempo de execução do fluxo de trabalho sobrevive a falhas e reinícios, reproduzindo o histórico de eventos para que a lógica de negócio retome exatamente onde parou.
Inspetor integrado
Painel de controlo do navegador para navegar em bases de dados SQLite de atores, inspecionar o estado do fluxo de trabalho, monitorizar eventos e controlar atores através de um REPL.
SDKs Poliglotas
Ligue executores através dos SDKs oficiais do RivetKit para TypeScript, Rust, Python e Swift sem reescrever serviços existentes.
Armazenamento do sistema de ficheiros
Implantação de nó único pronta para produção, apoiada por um armazenamento RocksDB incorporado — não é necessária uma base de dados externa para começar.
Agendamento de contentores
Agenda o código do utilizador como contentores em nós de execução, tornando simples executar agentes e servidores de jogos juntamente com o motor.
Por que executar Rivet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.