1Backend é uma plataforma de código aberto para entregar aplicações de IA como microsserviços e microfrontends componíveis, tudo a partir de um único plano de controlo auto-hospedado. Ele agrupa gestão de utilizadores, permissões, segredos, configuração, encaminhamento, armazenamento de ficheiros e um serviço de modelo de IA para que as equipas se possam focar na lógica da aplicação em vez de juntar a infraestrutura.

A auto-hospedagem do 1Backend no seu próprio VPS mantém prompts, pesos de modelo, segredos e dados de clientes dentro da infraestrutura que controla. Serviços incorporados lançam LLMs locais e contentores de difusão estável sob demanda, dando-lhe um backend pronto para produção para produtos de IA sem o bloqueio de fornecedor por token.