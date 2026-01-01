Instale 1Backend com um clique.
Plataforma autoalojada para criar aplicações de IA com microsserviços e microfrontends escaláveis.
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O que pode criar com 1Backend
1Backend é uma plataforma de código aberto para entregar aplicações de IA como microsserviços e microfrontends componíveis, tudo a partir de um único plano de controlo auto-hospedado. Ele agrupa gestão de utilizadores, permissões, segredos, configuração, encaminhamento, armazenamento de ficheiros e um serviço de modelo de IA para que as equipas se possam focar na lógica da aplicação em vez de juntar a infraestrutura.
A auto-hospedagem do 1Backend no seu próprio VPS mantém prompts, pesos de modelo, segredos e dados de clientes dentro da infraestrutura que controla. Serviços incorporados lançam LLMs locais e contentores de difusão estável sob demanda, dando-lhe um backend pronto para produção para produtos de IA sem o bloqueio de fornecedor por token.
Principais características de 1Backend
Tempo de execução de microsserviços de IA
Lançar e orquestrar contentores de IA – incluindo LLMs locais e modelos de imagem – diretamente a partir do backend, sem a necessidade de um orquestrador externo.
Identidade integrada
Contas de utilizador, funções, permissões, organizações e chaves de API vêm incluídos de origem, para que cada novo serviço herde a autenticação automaticamente.
Segredos e configuração
Serviços de armazenamento secreto encriptado e de configuração por aplicação mantêm as chaves API e as configurações fora do código e do controlo de versões.
Alojamento de Microfrontend
Serve múltiplos front-ends através de uma única camada de roteamento, permitindo que equipas independentes lancem módulos de UI sem reconstruir a aplicação inteira.
Bootstrap manifestos
Defina rotas, permissões, configurações e segredos em manifestos YAML para implementações de infraestrutura como código reproduzíveis em todos os ambientes.
Por que executar 1Backend na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.