Implemente Alexandrie com instalação de um clique.
Base de conhecimento autoalojada com Markdown estendido, pesquisa de texto integral e permissões granulares por documento.
Escolha um plano VPS para Alexandrie
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Alexandrie
Alexandrie é uma plataforma de base de conhecimento e documentação autoalojada, construída com Go e Nuxt 4. Oferece um editor Markdown rico com expressões matemáticas KaTeX, contentores de destaque coloridos e um centro de comando para pesquisa de texto completo em todos os seus documentos. Um sistema de permissões por documento de cinco níveis permite-lhe manter algumas notas privadas, partilhar outras com a sua equipa e publicar páginas selecionadas publicamente — tudo a partir de uma única instalação.
O autoalojamento do Alexandrie mantém os seus documentos, notas e ficheiros carregados na infraestrutura que controla. O armazenamento de objetos compatível com S3 integrado gere os carregamentos de ficheiros sem um serviço externo, e a cópia de segurança e restauro com um clique permite-lhe salvaguardar a base de conhecimento completa sem exportações manuais de bases de dados.
Principais características de Alexandrie
Editor Markdown Estendido
Escreva com expressões matemáticas KaTeX, contentores de destaque coloridos e incorporações ricas utilizando um editor CodeMirror 6 concebido para documentação estruturada.
Permissões de cinco níveis
Atribuir níveis de acesso granulares por documento – desde totalmente privado a publicamente legível – para que a mesma instalação sirva notas pessoais, wikis de equipa e documentos públicos simultaneamente.
Pesquisa de comandos de texto completo
Um centro de comando acionado por teclado pesquisa instantaneamente em todos os seus documentos, tornando grandes bases de conhecimento navegáveis sem ter de navegar manualmente pelas pastas.
Armazenamento de ficheiros incorporado
Um armazenamento de objetos integrado e compatível com S3 gere os carregamentos de ficheiros e os anexos de multimédia sem exigir um serviço de armazenamento externo ou uma conta CDN.
Início de sessão SSO e OIDC
Autentique-se com o Google, GitHub, Microsoft ou Discord via OIDC, eliminando a necessidade de gerir contas de utilizador separadas para cada membro da equipa.
Por que executar Alexandrie na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.