Alexandrie é uma plataforma de base de conhecimento e documentação autoalojada, construída com Go e Nuxt 4. Oferece um editor Markdown rico com expressões matemáticas KaTeX, contentores de destaque coloridos e um centro de comando para pesquisa de texto completo em todos os seus documentos. Um sistema de permissões por documento de cinco níveis permite-lhe manter algumas notas privadas, partilhar outras com a sua equipa e publicar páginas selecionadas publicamente — tudo a partir de uma única instalação.

O autoalojamento do Alexandrie mantém os seus documentos, notas e ficheiros carregados na infraestrutura que controla. O armazenamento de objetos compatível com S3 integrado gere os carregamentos de ficheiros sem um serviço externo, e a cópia de segurança e restauro com um clique permite-lhe salvaguardar a base de conhecimento completa sem exportações manuais de bases de dados.