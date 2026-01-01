O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Aceda às suas extensões, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador a partir de qualquer dispositivo sem instalar software localmente — o seu ambiente de desenvolvimento reside no seu VPS e está sempre pronto.

Alojar o VS Code Server num VPS significa que os projetos e as configurações persistem entre sessões e são acessíveis a partir de qualquer máquina. O ambiente de servidor sempre ativo é ideal para programação em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento na cloud, ou para programar a partir de dispositivos onde a instalação do VS Code não é prática.