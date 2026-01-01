Implemente o Visual Studio Code Server com instalação com um clique.
Execute o VS Code completamente no seu navegador a partir de qualquer lugar com extensões, depuração, Git e um terminal integrado.
Escolha um plano VPS para Visual Studio Code Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Visual Studio Code Server
O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Aceda às suas extensões, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador a partir de qualquer dispositivo sem instalar software localmente — o seu ambiente de desenvolvimento reside no seu VPS e está sempre pronto.
Alojar o VS Code Server num VPS significa que os projetos e as configurações persistem entre sessões e são acessíveis a partir de qualquer máquina. O ambiente de servidor sempre ativo é ideal para programação em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento na cloud, ou para programar a partir de dispositivos onde a instalação do VS Code não é prática.
Principais características de Visual Studio Code Server
VS Code completo no navegador
Aceda à experiência completa do VS Code, incluindo extensões, temas, atalhos de teclado e definições, a partir de qualquer separador do navegador.
Suporte a extensões
Instale e execute extensões do VS Code no lado do servidor, incluindo servidores de linguagem, linters, formatadores e depuradores.
Terminal integrado
Execute comandos shell, crie ferramentas e scripts diretamente no terminal do navegador conectado ao seu ambiente VPS.
Integração Git
Gerir repositórios, criar commits, rever diferenças e resolver conflitos de fusão utilizando as ferramentas Git incorporadas do VS Code.
Espaço de trabalho persistente
Projetos, configurações e extensões persistem entre sessões no seu VPS para que continue exatamente de onde parou.
Por que executar Visual Studio Code Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.