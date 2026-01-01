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Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Visual Studio Code Server

O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Aceda às suas extensões, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador a partir de qualquer dispositivo sem instalar software localmente — o seu ambiente de desenvolvimento reside no seu VPS e está sempre pronto.

Alojar o VS Code Server num VPS significa que os projetos e as configurações persistem entre sessões e são acessíveis a partir de qualquer máquina. O ambiente de servidor sempre ativo é ideal para programação em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento na cloud, ou para programar a partir de dispositivos onde a instalação do VS Code não é prática.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Visual Studio Code Server

VS Code completo no navegador

Aceda à experiência completa do VS Code, incluindo extensões, temas, atalhos de teclado e definições, a partir de qualquer separador do navegador.

Suporte a extensões

Instale e execute extensões do VS Code no lado do servidor, incluindo servidores de linguagem, linters, formatadores e depuradores.

Terminal integrado

Execute comandos shell, crie ferramentas e scripts diretamente no terminal do navegador conectado ao seu ambiente VPS.

Integração Git

Gerir repositórios, criar commits, rever diferenças e resolver conflitos de fusão utilizando as ferramentas Git incorporadas do VS Code.

Espaço de trabalho persistente

Projetos, configurações e extensões persistem entre sessões no seu VPS para que continue exatamente de onde parou.

Por que executar Visual Studio Code Server na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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