Instale o Adminer com um clique.
Ferramenta de gestão de bases de dados leve e completa em funcionalidades, com suporte para MySQL, PostgreSQL, SQLite e mais 8 sistemas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Adminer
Adminer é uma ferramenta de gestão de bases de dados PHP de ficheiro único que oferece capacidades de administração abrangentes em mais de 11 sistemas de bases de dados – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e outros – através de uma interface web unificada. Originalmente criado como uma alternativa mais leve ao phpMyAdmin, não requer instalação complexa e está pronto a usar imediatamente após a implementação.
Apesar da sua pegada mínima, o Adminer abrange toda a gama de operações de base de dados: navegar e editar registos, executar consultas SQL com realce de sintaxe, gerir utilizadores e permissões, importar e exportar dados e visualizar relações de esquema. O seu design limpo torna-o igualmente útil para depuração rápida durante o desenvolvimento e administração de rotina em ambientes de produção.
Principais características de Adminer
Mais de 11 sistemas de bases de dados
Gerencie MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e muito mais a partir de uma única interface, eliminando a necessidade de manter ferramentas separadas para cada tipo de base de dados.
Implementação instantânea
Disponibilizado como um único ficheiro PHP sem dependências para além de um servidor web, o Adminer é acessível imediatamente após o lançamento, sem necessidade de configuração adicional.
Editor de consultas SQL
Execute consultas SQL personalizadas com realce de sintaxe e resultados estruturados, facilitando a inspeção de dados, a depuração de consultas ou a realização de migrações únicas.
Importação e exportação
Importar e exportar dados em formatos SQL e CSV para cópias de segurança, migrações e partilha de dados com ferramentas externas ou membros da equipa.
Gestão de utilizadores e permissões
Crie, modifique e remova utilizadores de base de dados e os seus privilégios diretamente a partir da interface web, eliminando a necessidade de acesso por linha de comandos durante alterações rotineiras de controlo de acesso.
Por que executar Adminer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.