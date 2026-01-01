Adminer é uma ferramenta de gestão de bases de dados PHP de ficheiro único que oferece capacidades de administração abrangentes em mais de 11 sistemas de bases de dados – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e outros – através de uma interface web unificada. Originalmente criado como uma alternativa mais leve ao phpMyAdmin, não requer instalação complexa e está pronto a usar imediatamente após a implementação.

Apesar da sua pegada mínima, o Adminer abrange toda a gama de operações de base de dados: navegar e editar registos, executar consultas SQL com realce de sintaxe, gerir utilizadores e permissões, importar e exportar dados e visualizar relações de esquema. O seu design limpo torna-o igualmente útil para depuração rápida durante o desenvolvimento e administração de rotina em ambientes de produção.