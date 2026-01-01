Implemente Shelfmark com instalação de um clique.
Plataforma de pesquisa de livros e audiolivros autoalojada que encontra e descarrega títulos de múltiplas fontes para a biblioteca.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shelfmark
O Shelfmark é uma aplicação web autoalojada que pesquisa livros e audiolivros em várias fontes simultaneamente – incluindo catálogos web, indexadores de torrents, Usenet e canais IRC – e entrega os resultados ao seu gestor de biblioteca local. Suporta acesso multiutilizador com um sistema de pedidos integrado, para que os membros do agregado familiar possam navegar e enviar pedidos de download sem necessitar de contas separadas em cada integração.
O Shelfmark integra-se com Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf para adicionar títulos descarregados diretamente à sua biblioteca existente. Toda a configuração e histórico são armazenados numa única base de dados SQLite dentro do diretório de configuração – não é necessário um serviço de base de dados externo.
Principais características de Shelfmark
Pesquisa de Livros Multi-fonte
Pesquisar catálogos web, indexadores de torrents, Usenet e canais IRC simultaneamente e comparar resultados a partir de uma única interface.
Integração do Gestor de Biblioteca
Ligue-se ao Calibre, Calibre-Web, Grimmory ou Audiobookshelf para encaminhar livros descarregados diretamente para a sua biblioteca existente.
Sistema de Pedidos Multiutilizador
Os membros do agregado familiar podem navegar pelos resultados da pesquisa e enviar pedidos de download através das suas próprias contas, sem acesso direto a clientes de download.
Autenticação Flexível
Escolha entre nenhuma autenticação, contas de utilizador incorporadas, cabeçalhos de proxy inverso ou OIDC para corresponder aos seus requisitos de segurança de rede.
Implementação Autónoma
O SQLite armazena toda a configuração e histórico dentro do volume de configuração – nenhum serviço de base de dados externo é necessário para executar o Shelfmark.
Por que executar Shelfmark na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.