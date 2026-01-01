O Shelfmark é uma aplicação web autoalojada que pesquisa livros e audiolivros em várias fontes simultaneamente – incluindo catálogos web, indexadores de torrents, Usenet e canais IRC – e entrega os resultados ao seu gestor de biblioteca local. Suporta acesso multiutilizador com um sistema de pedidos integrado, para que os membros do agregado familiar possam navegar e enviar pedidos de download sem necessitar de contas separadas em cada integração.

O Shelfmark integra-se com Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf para adicionar títulos descarregados diretamente à sua biblioteca existente. Toda a configuração e histórico são armazenados numa única base de dados SQLite dentro do diretório de configuração – não é necessário um serviço de base de dados externo.