Implemente o Crontab UI com um clique.
Interface web para gerir tarefas cron em segurança com importação, exportação, cópia de segurança e autenticação HTTP.
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O que pode criar com Crontab UI
Crontab UI é uma aplicação web Node.js de código aberto que substitui a edição manual de crontab, propensa a erros, por uma interface visual e segura. Adicionar, eliminar, pausar e retomar tarefas requer um único clique, e cada alteração é validada antes de ser aplicada, para que um erro de digitação já não desative todas as suas tarefas agendadas de uma só vez.
O autoalojamento do Crontab UI no seu próprio VPS oferece-lhe um painel de controlo privado para centenas de tarefas cron, com registos de erros por tarefa, cópias de segurança automáticas antes de operações de risco e importação/exportação para replicar o mesmo agendamento em várias máquinas. A autenticação básica HTTP integrada mantém a interface protegida sem exigir um proxy reverso externo ou um fornecedor de identidade.
Principais características de Crontab UI
Edição segura de trabalho
Adicionar, editar, pausar, retomar e eliminar tarefas cron através de uma IU validada em vez de arriscar erros de sintaxe em ficheiros crontab brutos.
Importação e exportação
Importe um crontab existente em segundos e exporte a configuração completa para reimplantar a mesma programação noutras máquinas sem SSH.
Backups automáticos
O Crontab UI cria uma cópia de segurança antes de cada importação e permite-lhe criar instantâneos e restaurar os seus trabalhos a pedido para recuperar de erros.
Registos de erros por trabalho
Cada tarefa agendada escreve o seu próprio registo de erros para que possa auditar falhas e depurar problemas sem ter de procurar num registo de sistema partilhado.
Mailing e ganchos
Configure notificações por email ou callbacks de webhook por tarefa para alertar a sua equipa ou desencadear automação a jusante após cada execução.
Autenticação HTTP
Proteja a interface web com autenticação básica integrada para que apenas utilizadores autorizados possam visualizar ou modificar as suas tarefas agendadas.
Por que executar Crontab UI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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