Implemente o KitchenOwl com instalação de um clique.
Lista de compras partilhada autoalojada, gestor de receitas e planeador de refeições que mantém toda a família sincronizada a partir de qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para KitchenOwl
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com KitchenOwl
KitchenOwl é uma aplicação de código aberto, autoalojada, para listas de compras, receitas e planeamento de refeições para agregados familiares. O backend Flask combina com uma interface de utilizador (UI) web e móvel Flutter para manter listas de compras, inventário da despensa e receitas guardadas sincronizadas em tempo real em todos os dispositivos dos membros do agregado familiar — telefones na loja, tablets na cozinha, computadores portáteis em qualquer outro lugar.
Autoalojar o KitchenOwl no seu próprio VPS mantém os hábitos de compra, coleções de receitas e rotinas domésticas dentro de uma infraestrutura que controla, em vez de um SaaS de nível gratuito que monetiza dados de compra do consumidor. A implementação de contentor único vem com SQLite para baixo consumo de recursos, suporta agregados familiares e receitas ilimitados, e integra-se com aplicações móveis em iOS e Android para edição de listas na loja.
Principais características de KitchenOwl
Listas de compras partilhadas
Listas de compras sincronizadas em tempo real entre telemóveis, tablets e computadores portáteis para que todos vejam a mesma lista enquanto fazem compras ou planeiam.
Receitas e planeamento de refeições
Guarde receitas (ou importe-as de URLs), planeie refeições num calendário e gere automaticamente uma lista de compras a partir de receitas selecionadas.
Controlo da despensa
Acompanhe os itens já disponíveis para que o planeamento de refeições possa subtraí-los da lista de compras gerada e evitar compras duplicadas.
Várias famílias
Gerir agregados familiares separados numa única instância, cada um com listas, receitas e membros isolados para casas partilhadas ou família alargada.
iOS e aplicações Android
As aplicações móveis próprias ligam-se à sua instância autoalojada para atualizações rápidas de listas, compras offline e entrada de itens por código de barras.
Sugestões inteligentes
Sugestões de artigos e a organização inteligente por corredor aceleram a criação de listas ao aprender os artigos que o seu agregado familiar tende a comprar em conjunto.
Por que executar KitchenOwl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.