KitchenOwl é uma aplicação de código aberto, autoalojada, para listas de compras, receitas e planeamento de refeições para agregados familiares. O backend Flask combina com uma interface de utilizador (UI) web e móvel Flutter para manter listas de compras, inventário da despensa e receitas guardadas sincronizadas em tempo real em todos os dispositivos dos membros do agregado familiar — telefones na loja, tablets na cozinha, computadores portáteis em qualquer outro lugar.

Autoalojar o KitchenOwl no seu próprio VPS mantém os hábitos de compra, coleções de receitas e rotinas domésticas dentro de uma infraestrutura que controla, em vez de um SaaS de nível gratuito que monetiza dados de compra do consumidor. A implementação de contentor único vem com SQLite para baixo consumo de recursos, suporta agregados familiares e receitas ilimitados, e integra-se com aplicações móveis em iOS e Android para edição de listas na loja.