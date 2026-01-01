Baby Buddy é uma aplicação de monitorização de bebés focada na privacidade que ajuda os pais e cuidadores a registar atividades diárias, medições de crescimento e informações de saúde para bebés. Horários de alimentação, mudanças de fralda, padrões de sono, medições de peso e altura, e registos de medicação são todos capturados através de uma interface web intuitiva concebida para uma entrada rápida durante momentos de parentalidade agitados. Gráficos e relatórios visuais facilitam a identificação de padrões e a partilha de dados com pediatras.

Hospedar o Baby Buddy por conta própria significa que detalhes íntimos sobre o desenvolvimento e a saúde do seu filho nunca chegam a servidores de terceiros ou plataformas de publicidade. Vários cuidadores — pais, avós, babysitters — podem todos registar atividades a partir de qualquer dispositivo, mantendo o agregado familiar sincronizado sem depender de uma aplicação comercial que pode descontinuar o serviço ou alterar a sua política de privacidade.