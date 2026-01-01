Implemente o Baby Buddy com instalação de um clique.
Aplicação abrangente de monitorização de bebés que ajuda pais e cuidadores a acompanhar a alimentação, o sono, as fraldas e o crescimento em privado.
Escolha um plano VPS para Baby Buddy
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Baby Buddy
Baby Buddy é uma aplicação de monitorização de bebés focada na privacidade que ajuda os pais e cuidadores a registar atividades diárias, medições de crescimento e informações de saúde para bebés. Horários de alimentação, mudanças de fralda, padrões de sono, medições de peso e altura, e registos de medicação são todos capturados através de uma interface web intuitiva concebida para uma entrada rápida durante momentos de parentalidade agitados. Gráficos e relatórios visuais facilitam a identificação de padrões e a partilha de dados com pediatras.
Hospedar o Baby Buddy por conta própria significa que detalhes íntimos sobre o desenvolvimento e a saúde do seu filho nunca chegam a servidores de terceiros ou plataformas de publicidade. Vários cuidadores — pais, avós, babysitters — podem todos registar atividades a partir de qualquer dispositivo, mantendo o agregado familiar sincronizado sem depender de uma aplicação comercial que pode descontinuar o serviço ou alterar a sua política de privacidade.
Principais características de Baby Buddy
Acesso multi-cuidador
Pais, avós e babysitters podem todos registar a atividade simultaneamente a partir de qualquer dispositivo, mantendo todos alinhados com a rotina e as necessidades atuais do bebé.
Acompanhamento abrangente de atividades
Registe sessões de alimentação, mudanças de fralda, períodos de sono, tempo de bruços, banhos e muito mais com temporizadores incorporados, para que o registo leve apenas segundos mesmo durante momentos agitados.
Registos de crescimento e saúde
Acompanhe o peso, a altura e o perímetro cefálico ao longo do tempo com gráficos visuais que pode partilhar diretamente com os profissionais de saúde nas consultas de pediatria.
Relatórios de padrões
Relatórios visuais revelam tendências de frequência de alimentação, padrões de duração do sono e contagens de fraldas, ajudando os pais a identificar rotinas e a detetar anomalias precocemente.
Privacidade de dados completa
Todos os registos permanecem no seu próprio servidor – sem partilha de dados com terceiros, sem perfis de publicidade e sem risco de perder o acesso caso um serviço comercial encerre.
Por que executar Baby Buddy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.