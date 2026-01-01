O AdventureLog é uma plataforma de gestão de viagens de código aberto para documentar aventuras passadas e planear viagens futuras. Construído com SvelteKit e Django com suporte PostGIS, combina um mapa mundial interativo para visualizar destinos com ferramentas detalhadas de planeamento de viagens que abrangem itinerários de vários dias, voos, alojamentos e listas de verificação de atividades.

Ao contrário das aplicações de viagens comerciais que armazenam as suas viagens em servidores de terceiros, o AdventureLog é totalmente autoalojado — as suas fotos, histórico de localização e notas de viagem pessoais permanecem na infraestrutura que controla. As funcionalidades colaborativas permitem que famílias e grupos de viagem partilhem planos e documentem memórias em conjunto, enquanto as análises acompanham os países visitados e as estatísticas de exploração regional ao longo do tempo.