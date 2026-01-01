Implemente o AdventureLog com instalação de um clique.
Localizador e planeador de viagens autoalojado com mapas interativos, itinerários e propriedade total dos dados.
Escolha um plano VPS para AdventureLog
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AdventureLog
O AdventureLog é uma plataforma de gestão de viagens de código aberto para documentar aventuras passadas e planear viagens futuras. Construído com SvelteKit e Django com suporte PostGIS, combina um mapa mundial interativo para visualizar destinos com ferramentas detalhadas de planeamento de viagens que abrangem itinerários de vários dias, voos, alojamentos e listas de verificação de atividades.
Ao contrário das aplicações de viagens comerciais que armazenam as suas viagens em servidores de terceiros, o AdventureLog é totalmente autoalojado — as suas fotos, histórico de localização e notas de viagem pessoais permanecem na infraestrutura que controla. As funcionalidades colaborativas permitem que famílias e grupos de viagem partilhem planos e documentem memórias em conjunto, enquanto as análises acompanham os países visitados e as estatísticas de exploração regional ao longo do tempo.
Principais características de AdventureLog
Mapa-mundo interativo
Visualize cada destino que visitou num mapa-mundo, dando-lhe uma imagem imediata e satisfatória de quão longe as suas viagens o levaram.
Planeamento de viagem de vários dias
Crie itinerários completos com voos, alojamentos e atividades organizados dia a dia, para que o seu planeamento de viagens esteja num só lugar em vez de espalhado por folhas de cálculo e notas.
Registo de aventuras detalhado
Documentar cada destino com datas, descrições, classificações pessoais e carregamentos de fotos, criando um diário de viagem detalhado que cresce com cada viagem.
Analytics de Viagens
Acompanhe estatísticas como países visitados, regiões exploradas e distância total percorrida, transformando o seu histórico de viagens em marcos pessoais significativos.
Viagens colaborativas
Partilhe aventuras e co-planeie viagens com a família ou companheiros de viagem, mantendo todos alinhados nos itinerários e memórias sem depender de ferramentas de planeamento de grupo de terceiros.
Por que executar AdventureLog na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.