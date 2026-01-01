Implemente AirTrail com instalação num clique.
Diário de voo pessoal de código aberto para registar, visualizar e analisar os voos num mapa-mundo interativo.
Escolha um plano VPS para AirTrail
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AirTrail
AirTrail é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de voos pessoais que permite registar cada voo, visualizar as suas rotas num mapa mundial interativo e explorar estatísticas sobre o seu histórico de viagens. Suporta a importação de dados de voo de serviços populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt e JetLog, tornando fácil construir um registo completo desde o primeiro dia. O suporte multiutilizador permite que cada membro do agregado familiar mantenha um diário de voos privado separado na mesma instância.
O autoalojamento do AirTrail no seu próprio VPS mantém o seu histórico de viagens privado e totalmente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição e sem que nenhum serviço de terceiros retenha os seus dados. O primeiro utilizador a registar-se recebe automaticamente acesso de nível de proprietário.
Principais características de AirTrail
Mapa Mundial Interativo
Visualize cada voo traçado num mapa-mundo com linhas de rota a ligar cada origem e destino que visitou.
Importações de Histórico de Voos
Importe registos existentes do MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog e byAir para preencher o histórico imediatamente.
Estatísticas de Viagens
Explore os totais e as discriminações relativas à distância percorrida, países visitados, aeroportos utilizados, companhias aéreas e tempo de voo.
Suporte para vários utilizadores
Partilhe uma instância AirTrail com a família ou companheiros de viagem – cada utilizador mantém o seu próprio registo de voo privado e estatísticas.
Partilha Pública de Voos
Gerar um link partilhável para que outros possam navegar no seu mapa de voos interativo sem precisar de uma conta.
Por que executar AirTrail na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.