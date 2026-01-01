AirTrail é uma aplicação web de código aberto para rastreamento de voos pessoais que permite registar cada voo, visualizar as suas rotas num mapa mundial interativo e explorar estatísticas sobre o seu histórico de viagens. Suporta a importação de dados de voo de serviços populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt e JetLog, tornando fácil construir um registo completo desde o primeiro dia. O suporte multiutilizador permite que cada membro do agregado familiar mantenha um diário de voos privado separado na mesma instância.

O autoalojamento do AirTrail no seu próprio VPS mantém o seu histórico de viagens privado e totalmente sob o seu controlo, sem taxas de subscrição e sem que nenhum serviço de terceiros retenha os seus dados. O primeiro utilizador a registar-se recebe automaticamente acesso de nível de proprietário.