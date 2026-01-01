Implemente o Bar Assistant com instalação de um clique.
Gestor de receitas de cocktails autoalojado que controla o seu inventário de bar e lhe diz exatamente que bebidas pode fazer agora mesmo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bar Assistant
O Bar Assistant é uma aplicação web autoalojada para entusiastas de cocktails e bartenders caseiros que querem gerir a sua prateleira de ingredientes e descobrir receitas com base no que realmente têm à mão. Vai além de um simples livro de receitas ao considerar inteligentemente substitutos de ingredientes, componentes opcionais e relações de ingredientes pai-filho – maximizando o número de cocktails que pode fazer a partir do seu inventário atual sem uma ida à loja.
Este modelo agrupa a interface web Salt Rim, o servidor API do Bar Assistant, o Meilisearch para pesquisa de texto completo instantânea na sua coleção de receitas e o Redis para caching. O autoalojamento significa que as suas notas de receitas pessoais, criações de cocktails personalizadas e inventário de ingredientes permanecem no seu próprio servidor, em vez de estarem bloqueados numa aplicação de terceiros.
Principais características de Bar Assistant
Correspondência de ingredientes na prateleira
Diga ao Bar Assistant o que tem no seu armário e ele mostra instantaneamente quais cocktails pode fazer, incluindo correspondências inteligentes usando substitutos de ingredientes.
Pesquisa rápida de texto completo
O Meilisearch permite a pesquisa instantânea em receitas, filtrando por método de preparação, ABV, tipo de copo, etiquetas e muito mais, para que encontre a bebida certa imediatamente.
Importação de receita
Extraia receitas diretamente de sites de cocktails ou crie as suas próprias, depois organize-as em coleções temáticas para diferentes ocasiões ou estações.
Permissões multiutilizador
As funções de administrador, moderador, geral e convidado permitem-lhe gerir um bar partilhado para amigos ou uma equipa sem dar a todos o mesmo nível de acesso.
Formatos de exportação flexíveis
Exporte receitas como JSON, YAML, XML, Markdown, ou páginas prontas para impressão para que a sua coleção nunca fique presa a um único formato ou plataforma.
Por que executar Bar Assistant na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.