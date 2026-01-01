O Bar Assistant é uma aplicação web autoalojada para entusiastas de cocktails e bartenders caseiros que querem gerir a sua prateleira de ingredientes e descobrir receitas com base no que realmente têm à mão. Vai além de um simples livro de receitas ao considerar inteligentemente substitutos de ingredientes, componentes opcionais e relações de ingredientes pai-filho – maximizando o número de cocktails que pode fazer a partir do seu inventário atual sem uma ida à loja.

Este modelo agrupa a interface web Salt Rim, o servidor API do Bar Assistant, o Meilisearch para pesquisa de texto completo instantânea na sua coleção de receitas e o Redis para caching. O autoalojamento significa que as suas notas de receitas pessoais, criações de cocktails personalizadas e inventário de ingredientes permanecem no seu próprio servidor, em vez de estarem bloqueados numa aplicação de terceiros.