LavinMQ é um broker de mensagens leve e de alto desempenho, construído em torno do protocolo AMQP 0-9-1. Projetado a pensar no débito, atinge até um milhão de mensagens por segundo, mantendo um baixo consumo de memória e CPU – tornando-o uma escolha ideal para equipas que necessitam de mensagens fiáveis sem uma sobrecarga pesada de infraestrutura.

O autoalojamento do LavinMQ no seu VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de mensagens. Suporta tipos de troca direta, por tópico, fanout e avançados, juntamente com clustering, federação, filas de stream, MQTT e monitorização Prometheus – tudo o que é necessário para pipelines de mensagens de nível de produção.