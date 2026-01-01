Implemente LavinMQ com instalação de um clique.
Broker de mensagens AMQP de alto desempenho que entrega até um milhão de mensagens por segundo com uma UI de gestão web integrada.
Escolha um plano VPS para LavinMQ
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LavinMQ
LavinMQ é um broker de mensagens leve e de alto desempenho, construído em torno do protocolo AMQP 0-9-1. Projetado a pensar no débito, atinge até um milhão de mensagens por segundo, mantendo um baixo consumo de memória e CPU – tornando-o uma escolha ideal para equipas que necessitam de mensagens fiáveis sem uma sobrecarga pesada de infraestrutura.
O autoalojamento do LavinMQ no seu VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de mensagens. Suporta tipos de troca direta, por tópico, fanout e avançados, juntamente com clustering, federação, filas de stream, MQTT e monitorização Prometheus – tudo o que é necessário para pipelines de mensagens de nível de produção.
Principais características de LavinMQ
Alto Débito
Com um desempenho aferido de até um milhão de mensagens por segundo, o LavinMQ oferece uma performance excecional para cargas de trabalho de mensagens exigentes.
Suporte AMQP e MQTT
Suporta nativamente os protocolos AMQP 0-9-1 e MQTT, tornando-o compatível com uma vasta gama de clientes e bibliotecas de mensagens.
UI de Gestão Web
A interface de gestão integrada permite monitorizar filas, trocas, ligações e taxas de mensagens a partir de qualquer navegador.
Tipos de Troca Avançados
Suporta trocas de mensagens diretas, por tópico, fanout, hash consistente, dead letter e atrasadas para uma lógica de encaminhamento flexível.
Agrupamento e Federação
Dimensione horizontalmente com suporte a clustering e federação integrados para implementações distribuídas e de alta disponibilidade.
Integração Prometheus
Expõe métricas para recolha pelo Prometheus, permitindo uma integração perfeita com painéis do Grafana e pipelines de alerta.
Por que executar LavinMQ na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.