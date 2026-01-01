Implemente MaxKB com instalação de um clique.
Plataforma RAG de código aberto para construir agentes de base de conhecimento de IA a partir dos seus documentos e fontes de dados.
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O que pode criar com MaxKB
O MaxKB é uma plataforma de código aberto para construir agentes de IA de base de conhecimento empresarial alimentados por Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Processa PDF, Word, Excel, Markdown e HTML em incorporações vetoriais e conecta-os à escolha de LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek ou um modelo local. Um motor de fluxo de trabalho visual permite às equipas implementar agentes de Perguntas e Respostas inteligentes sem escrever código.
O autoalojamento do MaxKB no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, interações com clientes e conhecimento empresarial inteiramente dentro da sua infraestrutura, eliminando os custos de nuvem por consulta, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a seleção de modelos e a privacidade dos dados.
Principais características de MaxKB
Perguntas e Respostas com tecnologia RAG
Processa automaticamente documentos em incorporações vetoriais para respostas precisas e baseadas na fonte a consultas complexas.
Ingestão Multiformato
Importa PDF, Word, Excel, Markdown, HTML e texto simples – além de rastreamento web para construir bases de conhecimento a partir de conteúdo online.
Flexibilidade do Modelo
Funciona com OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, e modelos alojados localmente para que escolha a melhor opção para custo e privacidade.
Motor de Fluxo de Trabalho Visual
Orquestre processos de IA de várias etapas e integre agentes em sistemas de apoio ao cliente ou de RH sem escrever código.
Integração de API
A API REST completa e os fragmentos de incorporação facilitam a adição do agente de IA a qualquer website ou aplicação existente.
Por que executar MaxKB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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