O MaxKB é uma plataforma de código aberto para construir agentes de IA de base de conhecimento empresarial alimentados por Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Processa PDF, Word, Excel, Markdown e HTML em incorporações vetoriais e conecta-os à escolha de LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek ou um modelo local. Um motor de fluxo de trabalho visual permite às equipas implementar agentes de Perguntas e Respostas inteligentes sem escrever código.

O autoalojamento do MaxKB no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, interações com clientes e conhecimento empresarial inteiramente dentro da sua infraestrutura, eliminando os custos de nuvem por consulta, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a seleção de modelos e a privacidade dos dados.