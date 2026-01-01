Implemente o Photofield com instalação de um clique.
Galeria de fotografias autoalojada, otimizada para velocidade, que renderiza milhares de imagens numa linha do tempo fluida e com zoom.
Escolha um plano VPS para Photofield
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Photofield
Photofield é uma galeria de fotos de código aberto de binário único, construída em torno de uma obsessão: velocidade. Em vez de paginar fotos em pequenas miniaturas, ela renderiza milhares de imagens de uma só vez numa tela contínua com zoom, carregando progressivamente blocos de maior resolução à medida que se desloca e aproxima. O resultado parece mais próximo de um visualizador de imagens de desktop do que de uma galeria web típica.
O autoalojamento do Photofield no seu VPS mantém as fotos originais e os seus metadados EXIF dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotos SaaS. O diretório de origem é montado apenas para leitura, para que a galeria nunca possa modificar ou apagar os originais, tornando-o um frontend seguro e não invasivo para um arquivo existente sincronizado via rsync, SCP ou Syncthing.
Principais características de Photofield
Linha do tempo com zoom
Navegue e aplique zoom em dezenas de milhares de fotos numa única tela contínua com streaming de mosaicos de multi-resolução.
Implementação de binário único
Um binário Go incorpora a interface de utilizador, a base de dados de geolocalização e o indexador, assim, o contentor inicia em segundos sem nenhum serviço de base de dados externo.
Biblioteca só de leitura
O diretório de fotos está montado apenas para leitura para que a galeria nunca possa modificar, renomear ou eliminar ficheiros originais durante a indexação.
Geocodificação inversa local
A base de dados de geolocalização integrada resolve coordenadas GPS EXIF para nomes de locais totalmente offline, sem chamadas à API de mapas de terceiros.
Indexação rápida
O indexador analisa novas fotografias a milhares de ficheiros por segundo em SSDs e atualiza a galeria progressivamente sem bloquear a navegação.
Pesquisa de IA opcional
Ligue um anfitrião Photofield IA externo para ativar a pesquisa semântica de imagens e a deteção facial em toda a coleção.
Por que executar Photofield na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.