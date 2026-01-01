Photofield é uma galeria de fotos de código aberto de binário único, construída em torno de uma obsessão: velocidade. Em vez de paginar fotos em pequenas miniaturas, ela renderiza milhares de imagens de uma só vez numa tela contínua com zoom, carregando progressivamente blocos de maior resolução à medida que se desloca e aproxima. O resultado parece mais próximo de um visualizador de imagens de desktop do que de uma galeria web típica.

O autoalojamento do Photofield no seu VPS mantém as fotos originais e os seus metadados EXIF dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de fotos SaaS. O diretório de origem é montado apenas para leitura, para que a galeria nunca possa modificar ou apagar os originais, tornando-o um frontend seguro e não invasivo para um arquivo existente sincronizado via rsync, SCP ou Syncthing.