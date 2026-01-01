O Pocket ID é um fornecedor de identidade OIDC leve e de código aberto com uma diferença fundamental: suporta apenas chaves de acesso (passkeys) para autenticação, sem qualquer login por palavra-passe. Os utilizadores registam uma chave de acesso uma vez — utilizando o seu telemóvel, chave de hardware ou biometria — e a partir desse momento autenticam-se em qualquer aplicação conectada com um único gesto.

Autoalojar o Pocket ID no seu VPS oferece-lhe uma camada de autenticação única (single sign-on) em todos os seus serviços autoalojados sem executar uma plataforma de identidade pesada. Um único contentor com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — conecte as suas aplicações como clientes OIDC e elimine as palavras-passe de toda a sua pilha de serviços autoalojados.