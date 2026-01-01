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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Pocket ID

O Pocket ID é um fornecedor de identidade OIDC leve e de código aberto com uma diferença fundamental: suporta apenas chaves de acesso (passkeys) para autenticação, sem qualquer login por palavra-passe. Os utilizadores registam uma chave de acesso uma vez — utilizando o seu telemóvel, chave de hardware ou biometria — e a partir desse momento autenticam-se em qualquer aplicação conectada com um único gesto.

Autoalojar o Pocket ID no seu VPS oferece-lhe uma camada de autenticação única (single sign-on) em todos os seus serviços autoalojados sem executar uma plataforma de identidade pesada. Um único contentor com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — conecte as suas aplicações como clientes OIDC e elimine as palavras-passe de toda a sua pilha de serviços autoalojados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Pocket ID

Autenticação apenas com Passkey

A autenticação ocorre exclusivamente através de chaves de acesso WebAuthn – sem palavras-passe para gerir, vazar ou redefinir em qualquer aplicação conectada.

Fornecedor OIDC

Atua como um fornecedor OpenID Connect em conformidade com os padrões, para que qualquer aplicação que suporte OIDC possa delegar a autenticação ao Pocket ID.

Portal de autoatendimento do utilizador

Os utilizadores gerem as suas próprias chaves de acesso, sessões ativas e aplicações autorizadas através de um painel de autogestão intuitivo.

Integração LDAP

Ligar a um LDAP ou Active Directory existente para importar utilizadores em vez de gerir contas manualmente no Pocket ID.

Registo de auditoria

Monitorize cada início de sessão, registo de chave de acesso e evento de autorização de cliente com um registo de auditoria pesquisável integrado.

Por que executar Pocket ID na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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