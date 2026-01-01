Implemente o Authentik com instalação num clique.
Fornecedor de identidade de código aberto que oferece SSO empresarial, OAuth2, SAML e autenticação multifator para qualquer aplicação.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Authentik
O Authentik é um provedor de identidade de código aberto flexível que oferece às organizações autenticação e gestão de utilizadores de nível empresarial, sem a complexidade tipicamente associada à infraestrutura de identidade. Suporta os protocolos OAuth2, OpenID Connect e SAML, tornando-o compatível com praticamente qualquer aplicação ou serviço que necessite de autenticação de utilizador. Autenticação multifator, fluxos de login personalizáveis, integração LDAP e um portal de utilizador de autosserviço completam as suas capacidades.
O autoalojamento do Authentik confere-lhe total soberania de dados sobre as credenciais de utilizador e os dados de sessão, elimina as taxas recorrentes por utilizador cobradas pelos provedores de identidade comerciais e permite-lhe adaptar os fluxos de autenticação aos requisitos exatos da sua organização. Esta implementação executa um servidor, um worker em segundo plano, PostgreSQL e Redis – tudo o que é necessário para uma plataforma de identidade pronta para produção.
Principais características de Authentik
Protocolos SSO Universais
O suporte a OAuth2, OpenID Connect e SAML significa que o Authentik funciona como o fornecedor de identidade para praticamente qualquer aplicação ou serviço moderno pronto a usar.
MFA Flexível
Aplicar autenticação multifator através de aplicações autenticadoras TOTP, chaves de hardware WebAuthn ou SMS – configurável por aplicação ou grupo de utilizadores.
Fluxos de login personalizáveis
Conceba pipelines de autenticação com passos condicionais, branding personalizado e controlo de acesso baseado em políticas para corresponder aos requisitos de segurança da sua organização.
Integração de diretório LDAP
Ligue-se a diretórios Active Directory ou LDAP existentes para sincronizar utilizadores e grupos, evitando a necessidade de reconstruir a sua base de dados de utilizadores de raiz.
Auditoria e registo de conformidade
Registos de eventos e trilhos de auditoria detalhados registam cada evento de autenticação, proporcionando a visibilidade necessária para revisões de segurança e conformidade regulamentar.
Por que executar Authentik na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.