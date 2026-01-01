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Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Authentik

O Authentik é um provedor de identidade de código aberto flexível que oferece às organizações autenticação e gestão de utilizadores de nível empresarial, sem a complexidade tipicamente associada à infraestrutura de identidade. Suporta os protocolos OAuth2, OpenID Connect e SAML, tornando-o compatível com praticamente qualquer aplicação ou serviço que necessite de autenticação de utilizador. Autenticação multifator, fluxos de login personalizáveis, integração LDAP e um portal de utilizador de autosserviço completam as suas capacidades.

O autoalojamento do Authentik confere-lhe total soberania de dados sobre as credenciais de utilizador e os dados de sessão, elimina as taxas recorrentes por utilizador cobradas pelos provedores de identidade comerciais e permite-lhe adaptar os fluxos de autenticação aos requisitos exatos da sua organização. Esta implementação executa um servidor, um worker em segundo plano, PostgreSQL e Redis – tudo o que é necessário para uma plataforma de identidade pronta para produção.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Authentik

Protocolos SSO Universais

O suporte a OAuth2, OpenID Connect e SAML significa que o Authentik funciona como o fornecedor de identidade para praticamente qualquer aplicação ou serviço moderno pronto a usar.

MFA Flexível

Aplicar autenticação multifator através de aplicações autenticadoras TOTP, chaves de hardware WebAuthn ou SMS – configurável por aplicação ou grupo de utilizadores.

Fluxos de login personalizáveis

Conceba pipelines de autenticação com passos condicionais, branding personalizado e controlo de acesso baseado em políticas para corresponder aos requisitos de segurança da sua organização.

Integração de diretório LDAP

Ligue-se a diretórios Active Directory ou LDAP existentes para sincronizar utilizadores e grupos, evitando a necessidade de reconstruir a sua base de dados de utilizadores de raiz.

Auditoria e registo de conformidade

Registos de eventos e trilhos de auditoria detalhados registam cada evento de autenticação, proporcionando a visibilidade necessária para revisões de segurança e conformidade regulamentar.

Por que executar Authentik na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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