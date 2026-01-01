O Authentik é um provedor de identidade de código aberto flexível que oferece às organizações autenticação e gestão de utilizadores de nível empresarial, sem a complexidade tipicamente associada à infraestrutura de identidade. Suporta os protocolos OAuth2, OpenID Connect e SAML, tornando-o compatível com praticamente qualquer aplicação ou serviço que necessite de autenticação de utilizador. Autenticação multifator, fluxos de login personalizáveis, integração LDAP e um portal de utilizador de autosserviço completam as suas capacidades.

O autoalojamento do Authentik confere-lhe total soberania de dados sobre as credenciais de utilizador e os dados de sessão, elimina as taxas recorrentes por utilizador cobradas pelos provedores de identidade comerciais e permite-lhe adaptar os fluxos de autenticação aos requisitos exatos da sua organização. Esta implementação executa um servidor, um worker em segundo plano, PostgreSQL e Redis – tudo o que é necessário para uma plataforma de identidade pronta para produção.