Implemente 2FAuth com instalação de um clique.
Gestor de autenticação de dois fatores autoalojado, acessível via web a partir de qualquer dispositivo, mantendo os seus códigos sob o seu controlo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com 2FAuth
O 2FAuth é uma alternativa de código aberto, baseada na web, a aplicações de autenticação móveis como o Google Authenticator e o Authy. Gera senhas de uso único baseadas em tempo (TOTP) e códigos HOTP através de uma interface de navegador limpa, para que os seus códigos de autenticação estejam acessíveis a partir de qualquer dispositivo — não presos a um único telemóvel.
Ao contrário dos autenticadores apenas móveis, o 2FAuth armazena os seus segredos numa infraestrutura que controla, com armazenamento encriptado e proteção de conta opcional. Isto significa sem dependência de fornecedor, sem dados partilhados com serviços comerciais e sem dependência de um telemóvel que possa ser perdido ou danificado quando mais precisa de iniciar sessão.
Principais características de 2FAuth
Acesso via web
Aceda a todos os seus códigos 2FA a partir de qualquer navegador em qualquer dispositivo, eliminando a dependência de um único telemóvel durante momentos críticos de início de sessão.
Suporte a TOTP e HOTP
Gera palavras-passe de uso único baseadas no tempo e em contador, abrangendo os padrões de autenticação utilizados por praticamente todos os serviços que oferecem 2FA.
Configuração fácil da conta
Adicione contas através da digitalização de código QR ou introdução manual, e organize-as em grupos com ícones para uma identificação visual rápida.
Importação e exportação
Migre do Google Authenticator, Aegis e 2FAS com ferramentas de importação integradas, e exporte os seus dados a qualquer momento para evitar o aprisionamento.
Login sem palavra-passe
O suporte WebAuthn permite autenticar-se no próprio 2FAuth sem uma palavra-passe, adicionando uma camada de segurança moderna ao gestor que guarda as suas outras contas.
Por que executar 2FAuth na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.