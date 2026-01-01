O 2FAuth é uma alternativa de código aberto, baseada na web, a aplicações de autenticação móveis como o Google Authenticator e o Authy. Gera senhas de uso único baseadas em tempo (TOTP) e códigos HOTP através de uma interface de navegador limpa, para que os seus códigos de autenticação estejam acessíveis a partir de qualquer dispositivo — não presos a um único telemóvel.

Ao contrário dos autenticadores apenas móveis, o 2FAuth armazena os seus segredos numa infraestrutura que controla, com armazenamento encriptado e proteção de conta opcional. Isto significa sem dependência de fornecedor, sem dados partilhados com serviços comerciais e sem dependência de um telemóvel que possa ser perdido ou danificado quando mais precisa de iniciar sessão.