O Vaultwarden é uma implementação não oficial e leve da API do servidor Bitwarden, escrita em Rust. Utiliza uma fração da memória exigida pelo servidor oficial Bitwarden, mantendo-se totalmente compatível com todos os clientes oficiais Bitwarden — extensões de navegador, aplicações de desktop e aplicações móveis funcionam sem modificação.

Alojar a sua própria vault de palavras-passe num VPS mantém cada palavra-passe, nota segura e credencial inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Este modelo encaminha automaticamente HTTPS através do proxy reverso Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS dos clientes Bitwarden desde a primeira implementação.