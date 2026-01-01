Implemente o Vaultwarden numa instalação de um clique.
Gestor de palavras-passe leve e autoalojado, compatível com Bitwarden, escrito em Rust com HTTPS automático via Traefik.
Escolha um plano VPS para Vaultwarden
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vaultwarden
O Vaultwarden é uma implementação não oficial e leve da API do servidor Bitwarden, escrita em Rust. Utiliza uma fração da memória exigida pelo servidor oficial Bitwarden, mantendo-se totalmente compatível com todos os clientes oficiais Bitwarden — extensões de navegador, aplicações de desktop e aplicações móveis funcionam sem modificação.
Alojar a sua própria vault de palavras-passe num VPS mantém cada palavra-passe, nota segura e credencial inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Este modelo encaminha automaticamente HTTPS através do proxy reverso Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS dos clientes Bitwarden desde a primeira implementação.
Principais características de Vaultwarden
Compatível com Bitwarden
Todas as extensões oficiais do navegador Bitwarden, clientes de desktop e móveis, conectam-se ao Vaultwarden sem qualquer modificação.
Eficiência do Rust
Escrito em Rust, o Vaultwarden utiliza uma fração da RAM e CPU necessárias pelo servidor Bitwarden oficial baseado em Java.
HTTPS Automático
O tráfego é encaminhado através do proxy Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, cumprindo imediatamente o requisito HTTPS do Bitwarden.
Suporte à organização
Partilhe itens do cofre com familiares ou membros da equipa utilizando as funcionalidades de organização e coleção do Vaultwarden.
Acesso de emergência
Conceda aos contactos de confiança acesso de emergência ao seu cofre com períodos de espera configuráveis para cenários de recuperação de conta.
Por que executar Vaultwarden na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.