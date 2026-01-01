Implemente o Authorizer com instalação de um clique.
Servidor de autenticação autoalojado de código aberto que fornece às suas aplicações uma camada de identidade completa sem SaaS de terceiros.
Escolha um plano VPS para Authorizer
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com Authorizer
Authorizer é um servidor de autenticação e autorização autoalojado que substitui serviços cloud como Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Oferece login por email/palavra-passe, OAuth social com mais de 10 fornecedores, links mágicos, autenticação multifator e controlo de acesso baseado em funções pronto a usar — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura, com os dados do utilizador armazenados na sua própria base de dados.
Em vez de pagar taxas por utilizador ou de confiar a terceiros as credenciais dos seus utilizadores, o autoalojamento do Authorizer mantém a total propriedade da sua camada de identidade. Expõe uma API GraphQL e uma página de login integrada para a qual as suas aplicações podem redirecionar, suportado por SQLite, PostgreSQL, MySQL ou um dos mais de 13 backends de base de dados suportados.
Principais características de Authorizer
Social & início de sessão sem palavra-passe
Suporte para Google, GitHub e mais de 10 fornecedores OAuth, juntamente com link mágico e MFA baseado em TOTP, para que os utilizadores possam iniciar sessão da forma que preferirem.
Controlo de acesso baseado em funções
Defina funções personalizadas e funções protegidas para restringir o que os utilizadores autenticados podem fazer na sua aplicação.
API GraphQL
A interface GraphQL completa para gestão de utilizadores, emissão de tokens e configuração torna a integração simples em qualquer stack tecnológica.
UI de login integrada
Inclui uma página de login pronta a usar em /app e um painel de controlo de administrador em /dashboard – não é necessária uma interface de autenticação personalizada para começar.
13+ back-ends de base de dados
Use SQLite para simplicidade ou conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou uma das mais de 10 outras bases de dados suportadas à medida que as suas necessidades crescem.
Por que executar Authorizer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Localização recomendada do servidor:
A verificar...
Lance localmente. Cresça globalmente
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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