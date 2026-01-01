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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Authorizer

Authorizer é um servidor de autenticação e autorização autoalojado que substitui serviços cloud como Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Oferece login por email/palavra-passe, OAuth social com mais de 10 fornecedores, links mágicos, autenticação multifator e controlo de acesso baseado em funções pronto a usar — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura, com os dados do utilizador armazenados na sua própria base de dados.

Em vez de pagar taxas por utilizador ou de confiar a terceiros as credenciais dos seus utilizadores, o autoalojamento do Authorizer mantém a total propriedade da sua camada de identidade. Expõe uma API GraphQL e uma página de login integrada para a qual as suas aplicações podem redirecionar, suportado por SQLite, PostgreSQL, MySQL ou um dos mais de 13 backends de base de dados suportados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Authorizer

Social & início de sessão sem palavra-passe

Suporte para Google, GitHub e mais de 10 fornecedores OAuth, juntamente com link mágico e MFA baseado em TOTP, para que os utilizadores possam iniciar sessão da forma que preferirem.

Controlo de acesso baseado em funções

Defina funções personalizadas e funções protegidas para restringir o que os utilizadores autenticados podem fazer na sua aplicação.

API GraphQL

A interface GraphQL completa para gestão de utilizadores, emissão de tokens e configuração torna a integração simples em qualquer stack tecnológica.

UI de login integrada

Inclui uma página de login pronta a usar em /app e um painel de controlo de administrador em /dashboard – não é necessária uma interface de autenticação personalizada para começar.

13+ back-ends de base de dados

Use SQLite para simplicidade ou conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou uma das mais de 10 outras bases de dados suportadas à medida que as suas necessidades crescem.

Por que executar Authorizer na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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