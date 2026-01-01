Authorizer é um servidor de autenticação e autorização autoalojado que substitui serviços cloud como Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Oferece login por email/palavra-passe, OAuth social com mais de 10 fornecedores, links mágicos, autenticação multifator e controlo de acesso baseado em funções pronto a usar — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura, com os dados do utilizador armazenados na sua própria base de dados.

Em vez de pagar taxas por utilizador ou de confiar a terceiros as credenciais dos seus utilizadores, o autoalojamento do Authorizer mantém a total propriedade da sua camada de identidade. Expõe uma API GraphQL e uma página de login integrada para a qual as suas aplicações podem redirecionar, suportado por SQLite, PostgreSQL, MySQL ou um dos mais de 13 backends de base de dados suportados.