Implemente o Kiwix-serve com uma instalação de um clique.
Leitor offline autoalojado para Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange e milhares de arquivos ZIM.
Escolha um plano VPS para Kiwix-serve
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kiwix-serve
Kiwix-serve é o servidor HTTP oficial do projeto Kiwix que transforma arquivos ZIM numa biblioteca rápida, pesquisável e acessível por navegador. ZIM é um formato de arquivo comprimido aberto que captura websites inteiros — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy e centenas de outros — para leitura totalmente offline.
Alojar o Kiwix-serve num VPS oferece uma biblioteca de referência permanente e sempre online que não depende da internet pública, do tempo de atividade do site original ou de paywalls a montante. Basta colocar os arquivos ZIM no volume de dados da biblioteca oficial do Kiwix e o servidor recarrega-os automaticamente, expondo uma interface web unificada com pesquisa de texto completo em todos os arquivos que carregar.
Principais características de Kiwix-serve
Recarregamento a quente da biblioteca ZIM
Coloque novos ficheiros ZIM no volume de dados e o kiwix-serve deteta-os automaticamente com o monitor de biblioteca incorporado – sem necessidade de reiniciar.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todos os arquivos carregados com um índice de texto completo integrado, incluindo sugestão à medida que digita para pesquisas rápidas na Wikipedia ou em qualquer outro ZIM.
Conteúdo próprio
Selecione qualquer ZIM do catálogo oficial do Kiwix – a Wikipédia completa, Project Gutenberg, dumps do Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED e muitos outros arquivos de referência.
Otimizado para leitura offline
A compressão ZIM mantém o armazenamento reduzido e as pesquisas rápidas, para que um único VPS possa servir grandes arquivos de referência sem dependências externas.
Catálogo OPDS incorporado
Expõe um feed OPDS da sua biblioteca para que os leitores Kiwix móveis e de computador possam descobrir e descarregar títulos diretamente do seu servidor.
Inicializado no primeiro arranque
Um URL de download ZIM opcional obtém o primeiro arquivo automaticamente no momento da implementação, para que o servidor seja navegável no momento em que fica online.
Por que executar Kiwix-serve na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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