Kiwix-serve é o servidor HTTP oficial do projeto Kiwix que transforma arquivos ZIM numa biblioteca rápida, pesquisável e acessível por navegador. ZIM é um formato de arquivo comprimido aberto que captura websites inteiros — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy e centenas de outros — para leitura totalmente offline.

Alojar o Kiwix-serve num VPS oferece uma biblioteca de referência permanente e sempre online que não depende da internet pública, do tempo de atividade do site original ou de paywalls a montante. Basta colocar os arquivos ZIM no volume de dados da biblioteca oficial do Kiwix e o servidor recarrega-os automaticamente, expondo uma interface web unificada com pesquisa de texto completo em todos os arquivos que carregar.