O Anki Sync Server Enhanced é uma imagem Docker pronta para produção que aloja o protocolo de sincronização oficial do Anki no seu próprio VPS, permitindo sincronizar baralhos de flashcards entre desktop, AnkiDroid e AnkiMobile sem depender do AnkiWeb. É construído a partir do código-fonte oficial do Anki e monitoriza automaticamente cada lançamento upstream.

O autoalojamento mantém cada cartão, histórico de revisões e ficheiro multimédia sob o seu controlo. Suporte multiutilizador, cópias de segurança agendadas com carregamento opcional para S3, métricas Prometheus, fail2ban, limitação de taxa e um painel de estado são fornecidos num único contentor – sem necessidade de base de dados separada ou serviços externos.