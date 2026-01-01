Implemente o Anki Sync Server Enhanced com instalação de um clique.
Servidor de sincronização Anki autoalojado com contas multiutilizador, cópias de segurança automatizadas e um painel de controlo web integrado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Anki Sync Server Enhanced
O Anki Sync Server Enhanced é uma imagem Docker pronta para produção que aloja o protocolo de sincronização oficial do Anki no seu próprio VPS, permitindo sincronizar baralhos de flashcards entre desktop, AnkiDroid e AnkiMobile sem depender do AnkiWeb. É construído a partir do código-fonte oficial do Anki e monitoriza automaticamente cada lançamento upstream.
O autoalojamento mantém cada cartão, histórico de revisões e ficheiro multimédia sob o seu controlo. Suporte multiutilizador, cópias de segurança agendadas com carregamento opcional para S3, métricas Prometheus, fail2ban, limitação de taxa e um painel de estado são fornecidos num único contentor – sem necessidade de base de dados separada ou serviços externos.
Principais características de Anki Sync Server Enhanced
Sincronização multiutilizador
Aloje até 99 alunos independentes num único VPS, cada um com as suas próprias credenciais e armazenamento de coleção isolado.
Backups automatizados
Arquivos diários de toda a coleção com retenção configurável e carregamento opcional para S3, MinIO ou Garage para cópias externas.
Painel integrado
A interface web mostra o estado do servidor, o tamanho dos dados por utilizador, as últimas horas de sincronização, o histórico de cópias de segurança e os registos em tempo real num relance.
Métricas Prometheus
Expõe operações de sincronização, taxas de sucesso de autenticação, volume de dados e tempo de atividade para dashboards do Grafana e pipelines de alerta.
Segurança reforçada
A integração Fail2ban, a limitação da taxa de pedidos e o suporte a palavras-passe com hash protegem o seu endpoint de ataques de força bruta.
Por que executar Anki Sync Server Enhanced na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.