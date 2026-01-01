O CommaFeed é um leitor de RSS pessoal rápido e leve, explicitamente modelado na interface de utilizador original do Google Reader — layout de três painéis, atalhos de teclado, marcação instantânea de feeds, importação/exportação de OPML e um foco na velocidade em detrimento do excesso de funcionalidades. É escrito em Java/Quarkus, executa como um único binário autónomo e armazena tudo numa base de dados H2 incorporada, pelo que toda a implementação é um contentor mais um volume.

O autoalojamento do CommaFeed no seu VPS mantém as suas subscrições, estado de leitura e artigos favoritos numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um leitor de feeds SaaS. As aplicações nativas para Android e iOS ligam-se diretamente à sua instância via API, o OPML permite-lhe migrar livremente entre leitores de feeds, e o agendador incorporado atualiza os feeds em segundo plano sem trabalhadores externos.