Implemente o CommaFeed com instalação de um clique.
Leitor RSS pessoal autoalojado, inspirado no Google Reader, com atalhos de teclado, aplicações móveis e um layout limpo de três painéis.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CommaFeed
O CommaFeed é um leitor de RSS pessoal rápido e leve, explicitamente modelado na interface de utilizador original do Google Reader — layout de três painéis, atalhos de teclado, marcação instantânea de feeds, importação/exportação de OPML e um foco na velocidade em detrimento do excesso de funcionalidades. É escrito em Java/Quarkus, executa como um único binário autónomo e armazena tudo numa base de dados H2 incorporada, pelo que toda a implementação é um contentor mais um volume.
O autoalojamento do CommaFeed no seu VPS mantém as suas subscrições, estado de leitura e artigos favoritos numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um leitor de feeds SaaS. As aplicações nativas para Android e iOS ligam-se diretamente à sua instância via API, o OPML permite-lhe migrar livremente entre leitores de feeds, e o agendador incorporado atualiza os feeds em segundo plano sem trabalhadores externos.
Principais características de CommaFeed
Google Reader UI
Disposição de três painéis com lista de feeds, lista de entradas e vista de leitura – mais atalhos de teclado completos (j/k/v/m) para uma navegação rápida que os utilizadores de RSS de longa data reconhecem instantaneamente.
Importação/exportação de OPML
Migre as suas subscrições de entrada e saída via OPML padrão, para que mantenha o controlo dos seus hábitos de leitura e possa mudar de leitor a qualquer momento.
Aplicações móveis nativas
As aplicações complementares gratuitas para Android e iOS ligam-se à sua instância autoalojada através da API para leitura em movimento, sem expor dados a terceiros.
Base de dados H2 incorporada
A base de dados H2 de ficheiro único não necessita de um servidor de base de dados separado — faça uma cópia de segurança do seu sistema copiando uma pasta, restaure-o colocando-o de volta.
Atualização do feed em segundo plano
O agendador incorporado atualiza milhares de canais em segundo plano com intervalos adaptativos, sem necessidade de Celery ou trabalhadores externos.
Por que executar CommaFeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.