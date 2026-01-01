Defguard é uma plataforma de gestão de acesso de confiança zero de nível empresarial, construída em torno do WireGuard, a única solução que adiciona autenticação multifator real diretamente ao túnel VPN, em vez de envolver um gateway de aplicação separado à sua volta. O componente central incluído neste modelo executa a interface web de gestão, o fornecedor de identidade OpenID Connect, o registo de utilizadores, a configuração da Lista de Controlo de Acesso (ACL) e o plano de controlo gRPC que impulsiona gateways remotos e clientes de desktop.

Alojar o Defguard no seu próprio VPS mantém os diretórios de utilizadores, as chaves de hardware, os registos de auditoria e as chaves de assinatura OpenID inteiramente sob o seu controlo. Adicione nós de gateway Defguard em qualquer lugar da sua rede para terminar túneis WireGuard, enquanto o componente central permanece como a única fonte de verdade para identidade, dispositivos e políticas de acesso.