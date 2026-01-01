Implemente o Defguard com instalação de um clique.
Gestão de acesso de confiança zero de código aberto com autenticação multifator nativa WireGuard e OpenID Connect integrado.
Escolha um plano VPS para Defguard
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Defguard
Defguard é uma plataforma de gestão de acesso de confiança zero de nível empresarial, construída em torno do WireGuard, a única solução que adiciona autenticação multifator real diretamente ao túnel VPN, em vez de envolver um gateway de aplicação separado à sua volta. O componente central incluído neste modelo executa a interface web de gestão, o fornecedor de identidade OpenID Connect, o registo de utilizadores, a configuração da Lista de Controlo de Acesso (ACL) e o plano de controlo gRPC que impulsiona gateways remotos e clientes de desktop.
Alojar o Defguard no seu próprio VPS mantém os diretórios de utilizadores, as chaves de hardware, os registos de auditoria e as chaves de assinatura OpenID inteiramente sob o seu controlo. Adicione nós de gateway Defguard em qualquer lugar da sua rede para terminar túneis WireGuard, enquanto o componente central permanece como a única fonte de verdade para identidade, dispositivos e políticas de acesso.
Principais características de Defguard
WireGuard com MFA
Imponha segundos fatores TOTP, de e-mail ou de chave de hardware diretamente em cada ligação WireGuard, em vez de depender de um gateway de acesso separado.
OpenID Connect integrado
O fornecedor de identidade OIDC integrado permite que o Defguard emita tokens SSO para as suas outras aplicações sem implementar o Keycloak ou um IdP de terceiros.
Registo de utilizador remoto
Integre novos utilizadores com um fluxo de inscrição guiado que define palavras-passe, aprovisiona dispositivos e configura o cliente de desktop automaticamente.
ACLs e regras de firewall
Defina a segmentação de rede e políticas de acesso por utilizador que se propagam para gateways Linux e FreeBSD/OPNsense em tempo real.
LDAP e sincronização de AD
A sincronização bidirecional com o Active Directory e o LDAP mantém os utilizadores, grupos e associações a grupos consistentes entre sistemas.
Aprovisionamento de YubiKey
Provisionar chaves de hardware Yubico para SSH, GPG e OpenPGP diretamente a partir da consola de gestão Defguard.
Por que executar Defguard na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web