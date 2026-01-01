Implemente o Trek com instalação de um clique.
Planeador de viagens autoalojado colaborativo em tempo real com mapas interativos, orçamentos, listas de embalagem, diários e assistência de IA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Trek
Trek é uma plataforma de planeamento de viagens de código aberto e auto-hospedada que combina colaboração em tempo real com tudo o que precisa para organizar uma viagem numa única interface. Planeadores de dias de arrastar e largar, mapas interativos com marcadores de fotos, previsões meteorológicas, orçamentos multi-moeda, listas de embalagem e um diário de viagem estilo revista, tudo isto ao lado de reservas, armazenamento de documentos e exportação de PDF.
Ao contrário das aplicações de planeamento comerciais que bloqueiam os seus itinerários e fotos atrás de níveis de subscrição, o Trek funciona inteiramente na infraestrutura que controla. A sincronização WebSocket em tempo real mantém os companheiros e membros da família coordenados à medida que os planos evoluem, o início de sessão único OIDC opcional integra-se com os fornecedores de identidade existentes, e um servidor MCP incorporado permite que os assistentes de IA ajudem a planear, embalar e orçamentar sem enviar dados sensíveis a terceiros.
Principais características de Trek
Colaboração em tempo real
A sincronização WebSocket envia cada edição de itinerário, nota e alteração de orçamento para cada viajante conectado instantaneamente, para que os co-planeadores vejam sempre o mesmo plano.
Mapas de viagem interativos
Mapas Leaflet ou Mapbox GL com edifícios 3D, terreno, visualização de rotas, marcadores de fotos e agrupamento transformam itinerários planos num plano visual.
Orçamentos e listas de embalagem
Acompanhe despesas por categoria com divisões por pessoa e por dia, suporte multimoeda, modelos de lista de embalagem e acompanhamento opcional do peso da bagagem.
Diário de viagem e atlas
Registe viagens num diário com estilo de revista, com fotografias e estados de espírito, e visualize países visitados, sequências e estatísticas num mapa-mundo.
SSO e 2FA
Ligue qualquer fornecedor OIDC – Google, Apple, Authentik, Keycloak – e proteja as contas com autenticação de dois fatores baseada em TOTP e códigos de recuperação.
IA via servidor MCP
O servidor MCP autenticado com OAuth 2.1, com mais de 150 ferramentas, permite que os assistentes de IA criem viagens, elaborem listas de embalagem e gerem orçamentos com permissões com âmbito definido.
Por que executar Trek na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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