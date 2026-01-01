Trek é uma plataforma de planeamento de viagens de código aberto e auto-hospedada que combina colaboração em tempo real com tudo o que precisa para organizar uma viagem numa única interface. Planeadores de dias de arrastar e largar, mapas interativos com marcadores de fotos, previsões meteorológicas, orçamentos multi-moeda, listas de embalagem e um diário de viagem estilo revista, tudo isto ao lado de reservas, armazenamento de documentos e exportação de PDF.

Ao contrário das aplicações de planeamento comerciais que bloqueiam os seus itinerários e fotos atrás de níveis de subscrição, o Trek funciona inteiramente na infraestrutura que controla. A sincronização WebSocket em tempo real mantém os companheiros e membros da família coordenados à medida que os planos evoluem, o início de sessão único OIDC opcional integra-se com os fornecedores de identidade existentes, e um servidor MCP incorporado permite que os assistentes de IA ajudem a planear, embalar e orçamentar sem enviar dados sensíveis a terceiros.