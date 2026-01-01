Implemente Grav com um clique.
CMS de ficheiros planos rápido e moderno que não requer base de dados — apenas ficheiros Markdown, modelos Twig e um ecossistema de plugins.
Escolha um plano VPS para Grav
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grav
Grav é um CMS de ficheiros planos moderno que armazena todo o conteúdo como ficheiros Markdown no sistema de ficheiros, eliminando completamente a base de dados. Construído em PHP com templates Twig, oferece carregamentos de página rápidos através de cache baseada em ficheiros, um painel de administração integrado para editores não técnicos, e mais de 300 plugins para formulários, SEO, pesquisa e conteúdo multilingue.
Hospedar o Grav no seu VPS significa que as cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, o controlo de versões é gerido nativamente pelo Git, e não há limites de conexão de base de dados, dores de cabeça com otimização de consultas, ou trabalhos de cópia de segurança separados – apenas ficheiros e a sua aplicação a correr no hardware que controla.
Principais características de Grav
Não é necessária base de dados
Todo o conteúdo reside como ficheiros Markdown, eliminando a necessidade de configuração de base de dados, pool de ligações ou otimização de consultas para cargas de trabalho típicas de um site.
Painel Admin Integrado
Gerencie páginas, temas, plugins e contas de utilizador através de uma interface web elegante, sem tocar na linha de comandos ou editar ficheiros diretamente.
Rico Ecossistema de Plugins
Mais de 300 plugins abrangem formulários, suporte multilingue, pesquisa, SEO, otimização de imagem e muito mais – instale-os com um clique a partir do painel de controlo.
Conteúdo Amigável ao Git
A arquitetura baseada em ficheiros torna todo o site – conteúdo, configuração e código – rastreável no Git para implementações automatizadas e histórico de alterações.
Modelagem Twig
Construa temas totalmente personalizados usando o motor de modelos Twig com acesso à poderosa API de conteúdo, sistema de taxonomia e pipeline de multimédia.
Por que executar Grav na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.