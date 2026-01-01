Grav é um CMS de ficheiros planos moderno que armazena todo o conteúdo como ficheiros Markdown no sistema de ficheiros, eliminando completamente a base de dados. Construído em PHP com templates Twig, oferece carregamentos de página rápidos através de cache baseada em ficheiros, um painel de administração integrado para editores não técnicos, e mais de 300 plugins para formulários, SEO, pesquisa e conteúdo multilingue.

Hospedar o Grav no seu VPS significa que as cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, o controlo de versões é gerido nativamente pelo Git, e não há limites de conexão de base de dados, dores de cabeça com otimização de consultas, ou trabalhos de cópia de segurança separados – apenas ficheiros e a sua aplicação a correr no hardware que controla.