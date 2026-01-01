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CMS de ficheiros planos rápido e moderno que não requer base de dados — apenas ficheiros Markdown, modelos Twig e um ecossistema de plugins.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Grav

Grav é um CMS de ficheiros planos moderno que armazena todo o conteúdo como ficheiros Markdown no sistema de ficheiros, eliminando completamente a base de dados. Construído em PHP com templates Twig, oferece carregamentos de página rápidos através de cache baseada em ficheiros, um painel de administração integrado para editores não técnicos, e mais de 300 plugins para formulários, SEO, pesquisa e conteúdo multilingue.

Hospedar o Grav no seu VPS significa que as cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, o controlo de versões é gerido nativamente pelo Git, e não há limites de conexão de base de dados, dores de cabeça com otimização de consultas, ou trabalhos de cópia de segurança separados – apenas ficheiros e a sua aplicação a correr no hardware que controla.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Grav

Não é necessária base de dados

Todo o conteúdo reside como ficheiros Markdown, eliminando a necessidade de configuração de base de dados, pool de ligações ou otimização de consultas para cargas de trabalho típicas de um site.

Painel Admin Integrado

Gerencie páginas, temas, plugins e contas de utilizador através de uma interface web elegante, sem tocar na linha de comandos ou editar ficheiros diretamente.

Rico Ecossistema de Plugins

Mais de 300 plugins abrangem formulários, suporte multilingue, pesquisa, SEO, otimização de imagem e muito mais – instale-os com um clique a partir do painel de controlo.

Conteúdo Amigável ao Git

A arquitetura baseada em ficheiros torna todo o site – conteúdo, configuração e código – rastreável no Git para implementações automatizadas e histórico de alterações.

Modelagem Twig

Construa temas totalmente personalizados usando o motor de modelos Twig com acesso à poderosa API de conteúdo, sistema de taxonomia e pipeline de multimédia.

Por que executar Grav na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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