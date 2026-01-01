Implemente o Casdoor com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de identidade e acesso de código aberto com OAuth 2,0, OIDC e SAML para SSO centralizado.
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O que pode criar com Casdoor
O Casdoor é uma plataforma de Gestão de Identidade e Acesso (IAM) de código aberto que atua como um servidor de autenticação centralizado para as suas aplicações. Construído com suporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, permite que qualquer aplicação delegue o login do utilizador a um único serviço fidedigno – eliminando sistemas de login por aplicação e fornecendo aos utilizadores um único conjunto de credenciais em toda a sua stack.
O autoalojamento do Casdoor mantém as credenciais e os dados de sessão dos seus utilizadores totalmente sob o seu controlo, sem preços por utilizador e sem dependência de fornecedor. A autenticação multifator integrada, as integrações de login social e as permissões granulares via Casbin tornam-no uma plataforma de identidade completa para equipas de qualquer dimensão.
Principais características de Casdoor
Protocolos SSO Universais
O suporte a OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML permite que o Casdoor atue como fornecedor de identidade para praticamente qualquer aplicação, pronto a usar.
Autenticação de múltiplos fatores
Aplicar TOTP, chaves de hardware WebAuthn, códigos SMS ou Face ID em todas as aplicações conectadas com políticas de MFA por aplicação.
Fornecedores de início de sessão social
Conectores integrados para GitHub, Google, Microsoft e dezenas de outros fornecedores permitem que os utilizadores iniciem sessão com contas existentes.
Controlo de acesso granular
As políticas ACL, RBAC e ABAC com tecnologia Casbin controlam exatamente quais utilizadores e funções podem aceder a que recursos em toda a sua infraestrutura.
Suporte multi-organização
Gerir múltiplas organizações isoladas com grupos de utilizadores, aplicações e políticas separados a partir de uma única instância Casdoor.
Por que executar Casdoor na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.