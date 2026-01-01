O Casdoor é uma plataforma de Gestão de Identidade e Acesso (IAM) de código aberto que atua como um servidor de autenticação centralizado para as suas aplicações. Construído com suporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, permite que qualquer aplicação delegue o login do utilizador a um único serviço fidedigno – eliminando sistemas de login por aplicação e fornecendo aos utilizadores um único conjunto de credenciais em toda a sua stack.

O autoalojamento do Casdoor mantém as credenciais e os dados de sessão dos seus utilizadores totalmente sob o seu controlo, sem preços por utilizador e sem dependência de fornecedor. A autenticação multifator integrada, as integrações de login social e as permissões granulares via Casbin tornam-no uma plataforma de identidade completa para equipas de qualquer dimensão.