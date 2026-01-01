O Keycloak é uma plataforma de gestão de identidade e acesso (IAM) de código aberto, testada em batalha, desenvolvida pela Red Hat e aceite na CNCF. Lida com single sign-on (SSO), autenticação multifator (MFA), login social, federação com LDAP/Active Directory e controlo de acesso baseado em funções (RBAC) – eliminando a necessidade de construir sistemas de autenticação personalizados para cada aplicação que implementa.

O autoalojamento do Keycloak no seu próprio VPS confere-lhe total propriedade das credenciais de utilizador sensíveis e dos dados de sessão, evitando o preço por utilizador dos serviços IAM na cloud. Esta implementação utiliza PostgreSQL para persistência pronta para produção, tornando-o adequado para proteger cargas de trabalho reais desde o primeiro dia.