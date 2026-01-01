Implemente o Keycloak com uma instalação de um clique.
Gestão de identidade e acesso de código aberto de nível empresarial com suporte para SSO, OAuth2 e SAML.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Keycloak
O Keycloak é uma plataforma de gestão de identidade e acesso (IAM) de código aberto, testada em batalha, desenvolvida pela Red Hat e aceite na CNCF. Lida com single sign-on (SSO), autenticação multifator (MFA), login social, federação com LDAP/Active Directory e controlo de acesso baseado em funções (RBAC) – eliminando a necessidade de construir sistemas de autenticação personalizados para cada aplicação que implementa.
O autoalojamento do Keycloak no seu próprio VPS confere-lhe total propriedade das credenciais de utilizador sensíveis e dos dados de sessão, evitando o preço por utilizador dos serviços IAM na cloud. Esta implementação utiliza PostgreSQL para persistência pronta para produção, tornando-o adequado para proteger cargas de trabalho reais desde o primeiro dia.
Principais características de Keycloak
Single Sign-On
Permita que os utilizadores se autentiquem uma vez e acedam a todas as aplicações conectadas sem reintroduzir as credenciais, reduzindo o atrito e melhorando a postura de segurança.
Autenticação de Multi-Fatores
Adicione OTP, WebAuthn e autenticadores personalizados a qualquer fluxo de início de sessão sem modificar as suas aplicações.
Intermediação de Identidade
Delegar a autenticação ao Google, GitHub, Azure AD ou a qualquer fornecedor OIDC/SAML, mantendo a sua base de dados de utilizadores centralizada.
Federação de Utilizadores
Sincronize e autentique utilizadores de servidores LDAP ou Active Directory existentes sem migrar o diretório.
Autorização Granular
Defina funções, grupos e permissões ao nível dos recursos em múltiplos domínios isolados para implementações multi-inquilino.
Por que executar Keycloak na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.