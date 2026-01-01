O Convos é um cliente IRC totalmente autoalojado e sempre ativo que funciona no seu servidor e permanece ligado às redes IRC 24 horas por dia. Ao contrário dos clientes IRC tradicionais que ficam offline quando os fecha, o Convos mantém ligações persistentes para que nunca perca uma mensagem — mesmo quando os seus dispositivos estão offline.

Aceda às suas conversas IRC a partir de qualquer navegador sem instalar software. O Convos armazena o seu histórico de chat completo, suporta múltiplos utilizadores e redes, e oferece uma interface moderna e limpa projetada tanto para utilizadores casuais de chat como para comunidades IRC de longa data. O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre os seus dados e acesso de utilizador.