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Moderno cliente IRC baseado em navegador que o mantém persistentemente ligado a redes de chat a partir de qualquer dispositivo.

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4 GB de RAM
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Escolher plano
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2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
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KVM 4
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16 GB de RAM
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16 TB de largura de banda
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KVM 8
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21,99/mês
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8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Convos

O Convos é um cliente IRC totalmente autoalojado e sempre ativo que funciona no seu servidor e permanece ligado às redes IRC 24 horas por dia. Ao contrário dos clientes IRC tradicionais que ficam offline quando os fecha, o Convos mantém ligações persistentes para que nunca perca uma mensagem — mesmo quando os seus dispositivos estão offline.

Aceda às suas conversas IRC a partir de qualquer navegador sem instalar software. O Convos armazena o seu histórico de chat completo, suporta múltiplos utilizadores e redes, e oferece uma interface moderna e limpa projetada tanto para utilizadores casuais de chat como para comunidades IRC de longa data. O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre os seus dados e acesso de utilizador.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Convos

Conexões sempre ativas

O Convos funciona no seu VPS 24/7, mantendo-se ligado às redes IRC para que as mensagens sejam capturadas e estejam à sua espera sempre que aceder.

Histórico de conversas completo

Todas as mensagens são armazenadas no servidor e estão disponíveis a partir de qualquer navegador, oferecendo um histórico pesquisável em todos os canais e conversas.

Suporte multi-rede

Ligue-se a várias redes IRC em simultâneo e gira todos os canais e mensagens diretas a partir de uma única interface unificada.

Sem instalação de software

Aceda ao seu cliente IRC inteiramente através de um navegador – sem necessidade de aplicação de desktop, plugin ou configuração em qualquer dispositivo que utilize.

Pronto para multiutilizador

Convide membros da equipa ou amigos para partilhar a sua instância Convos, cada um com as suas próprias contas independentes e configurações de rede.

Por que executar Convos na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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