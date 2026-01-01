FossFLOW é uma Aplicação Web Progressiva de código aberto para criar diagramas isométricos profissionais de infraestrutura diretamente no seu navegador. Ao contrário das ferramentas de diagramação na nuvem que armazenam a sua documentação de arquitetura em servidores de terceiros, o FossFLOW opera inteiramente no lado do cliente. Com gravação automática a cada 5 segundos, exportação JSON e suporte offline, mantém as topologias de rede sensíveis e os designs de sistema sob o seu controlo em todos os momentos.

Implementar o FossFLOW no seu VPS adiciona persistência de diagramas no lado do servidor para que os diagramas sobrevivam às sessões do navegador e sejam acessíveis a toda a sua equipa a partir de qualquer dispositivo — sem enviar ficheiros por e-mail ou depender de plataformas comerciais sujeitas a políticas de retenção de dados e violações de segurança.