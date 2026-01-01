Implemente FossFLOW com instalação de um clique.
Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador que prioriza a privacidade para visualizar infraestrutura e arquitetura de sistemas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FossFLOW
FossFLOW é uma Aplicação Web Progressiva de código aberto para criar diagramas isométricos profissionais de infraestrutura diretamente no seu navegador. Ao contrário das ferramentas de diagramação na nuvem que armazenam a sua documentação de arquitetura em servidores de terceiros, o FossFLOW opera inteiramente no lado do cliente. Com gravação automática a cada 5 segundos, exportação JSON e suporte offline, mantém as topologias de rede sensíveis e os designs de sistema sob o seu controlo em todos os momentos.
Implementar o FossFLOW no seu VPS adiciona persistência de diagramas no lado do servidor para que os diagramas sobrevivam às sessões do navegador e sejam acessíveis a toda a sua equipa a partir de qualquer dispositivo — sem enviar ficheiros por e-mail ou depender de plataformas comerciais sujeitas a políticas de retenção de dados e violações de segurança.
Principais características de FossFLOW
Diagramação Isométrica
Crie diagramas isométricos estilo 3D que comunicam esquemas de infraestrutura, configurações de rack e níveis de sistema de forma mais clara do que os diagramas 2D planos.
Guardar Automaticamente a cada 5s
O trabalho é guardado automaticamente a cada 5 segundos, eliminando o risco de perder o progresso durante longas sessões de diagramação.
Apoio Offline
Crie e edite diagramas sem uma ligação à internet – todo o processamento acontece no seu navegador, sem que sejam necessárias viagens de ida e volta ao servidor.
Importação e Exportação de JSON
Partilhe diagramas como ficheiros JSON portáteis ou importe diagramas existentes para edição sem qualquer bloqueio de formato proprietário.
Não são necessárias contas
A aplicação não requer registo ou autenticação de utilizador, tornando-a instantaneamente acessível para qualquer pessoa da sua equipa.
Por que executar FossFLOW na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.