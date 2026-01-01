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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Spice AI

Spice é um runtime de infraestrutura de dados e IA de código aberto que combina consulta SQL federada, pesquisa vetorial e inferência de LLM num único processo Rust. Construído sobre Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, conecta-se a dezenas de fontes – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e mais – e materializa dados quentes localmente para análise em sub-segundos junto à sua aplicação.

Autoalojar o Spice no seu próprio VPS dá aos agentes de IA e pipelines RAG um único endpoint SQL e HTTP sobre dados federados sem taxas de cloud por consulta ou o envio de registos sensíveis para um serviço gerido. Conjuntos de dados, acelerações, embeddings e modelos são todos declarados num único manifesto spicepod.yaml.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Spice AI

Motor SQL Federado

Consultar Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks e dezenas de outras fontes em conjunto através de um único endpoint SQL com tecnologia Apache DataFusion.

Aceleração de dados local

Materialize conjuntos de dados quentes em Arrow, DuckDB ou SQLite junto à sua aplicação para servir consultas analíticas com latência de milissegundos.

Inferência de LLM integrada

Execute modelos de chat e de incorporação de pesos abertos através de uma API HTTP compatível com OpenAI diretamente dentro do ambiente de execução, sem necessidade de um servidor de modelos separado.

Pesquisa de IA e RAG

Combine a pesquisa de similaridade vetorial com filtros SQL numa única consulta para impulsionar a geração aumentada por recuperação baseada nos seus dados operacionais em tempo real.

Arrow Flight gRPC

Transmitir grandes conjuntos de resultados para clientes de análise com Apache Arrow de cópia zero via Flight para acesso a dados de alto débito juntamente com a API REST.

Spicepods Declarativos

Defina conjuntos de dados, acelerações, modelos e agendamentos de atualização num único manifesto YAML que seja controlável por versão e reproduzível em todos os ambientes.

Por que executar Spice AI na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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