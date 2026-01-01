Spice é um runtime de infraestrutura de dados e IA de código aberto que combina consulta SQL federada, pesquisa vetorial e inferência de LLM num único processo Rust. Construído sobre Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, conecta-se a dezenas de fontes – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e mais – e materializa dados quentes localmente para análise em sub-segundos junto à sua aplicação.

Autoalojar o Spice no seu próprio VPS dá aos agentes de IA e pipelines RAG um único endpoint SQL e HTTP sobre dados federados sem taxas de cloud por consulta ou o envio de registos sensíveis para um serviço gerido. Conjuntos de dados, acelerações, embeddings e modelos são todos declarados num único manifesto spicepod.yaml.