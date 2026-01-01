Implemente Dify com instalação de um clique.
Plataforma de aplicação LLM de código aberto para construir fluxos de trabalho de IA, pipelines RAG e chatbots visualmente.
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O que pode criar com Dify
O Dify é a plataforma de desenvolvimento de aplicações LLM de código aberto mais popular do mundo, que oferece uma interface visual para criar workflows de IA, pipelines RAG, agentes de IA e aplicações de chatbot. Com suporte para mais de 100 provedores de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais via Ollama, o Dify permite que as equipas criem protótipos e implementem aplicações de IA de nível de produção sem escrever código de orquestração complexo.
O autoalojamento do Dify no seu próprio VPS garante que todos os documentos, embeddings, conversas e chaves de API permaneçam sob o seu controlo total. Esta implementação inclui uma base de dados vetorial Weaviate incorporada para pesquisa semântica, execução de código em sandbox e proteção SSRF para um desenvolvimento seguro de aplicações de IA.
Principais características de Dify
Editor visual de fluxo de trabalho
Construa pipelines de IA complexos encadeando chamadas de LLM, integrações de API e lógica condicional com arrastar e largar.
RAG pipeline
Ingerir documentos, gerar embeddings e recuperar conhecimento relevante com a base de dados vetorial Weaviate integrada.
Estrutura de agente de IA
Crie agentes autónomos com capacidades de chamada de ferramentas para pesquisa web, execução de código e APIs externas.
Mais de 100 fornecedores de LLM
Ligue-se a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral e modelos locais via Ollama com balanceamento de carga de modelos e fallback.
Execução de código em sandbox
Execute Python e JavaScript em segurança num ambiente isolado com proteção SSRF integrada.
Estúdio de engenharia de prompts
Crie, versione e teste A/B prompts com um painel de observabilidade para registo e rastreamento.
Por que executar Dify na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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