O Dify é a plataforma de desenvolvimento de aplicações LLM de código aberto mais popular do mundo, que oferece uma interface visual para criar workflows de IA, pipelines RAG, agentes de IA e aplicações de chatbot. Com suporte para mais de 100 provedores de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais via Ollama, o Dify permite que as equipas criem protótipos e implementem aplicações de IA de nível de produção sem escrever código de orquestração complexo.

O autoalojamento do Dify no seu próprio VPS garante que todos os documentos, embeddings, conversas e chaves de API permaneçam sob o seu controlo total. Esta implementação inclui uma base de dados vetorial Weaviate incorporada para pesquisa semântica, execução de código em sandbox e proteção SSRF para um desenvolvimento seguro de aplicações de IA.