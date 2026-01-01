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Plataforma de aplicação LLM de código aberto para construir fluxos de trabalho de IA, pipelines RAG e chatbots visualmente.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Dify

O Dify é a plataforma de desenvolvimento de aplicações LLM de código aberto mais popular do mundo, que oferece uma interface visual para criar workflows de IA, pipelines RAG, agentes de IA e aplicações de chatbot. Com suporte para mais de 100 provedores de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais via Ollama, o Dify permite que as equipas criem protótipos e implementem aplicações de IA de nível de produção sem escrever código de orquestração complexo.

O autoalojamento do Dify no seu próprio VPS garante que todos os documentos, embeddings, conversas e chaves de API permaneçam sob o seu controlo total. Esta implementação inclui uma base de dados vetorial Weaviate incorporada para pesquisa semântica, execução de código em sandbox e proteção SSRF para um desenvolvimento seguro de aplicações de IA.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Dify

Editor visual de fluxo de trabalho

Construa pipelines de IA complexos encadeando chamadas de LLM, integrações de API e lógica condicional com arrastar e largar.

RAG pipeline

Ingerir documentos, gerar embeddings e recuperar conhecimento relevante com a base de dados vetorial Weaviate integrada.

Estrutura de agente de IA

Crie agentes autónomos com capacidades de chamada de ferramentas para pesquisa web, execução de código e APIs externas.

Mais de 100 fornecedores de LLM

Ligue-se a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral e modelos locais via Ollama com balanceamento de carga de modelos e fallback.

Execução de código em sandbox

Execute Python e JavaScript em segurança num ambiente isolado com proteção SSRF integrada.

Estúdio de engenharia de prompts

Crie, versione e teste A/B prompts com um painel de observabilidade para registo e rastreamento.

Por que executar Dify na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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