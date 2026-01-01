ThinkDashboard é um painel de favoritos minimalista e auto-hospedado, construído em Go e JavaScript puro, para pessoas que desejam uma página inicial de navegador rápida sem o inchaço dos painéis de homelab típicos. Os favoritos são agrupados em categorias, organizados em várias páginas e apresentados através de uma interface limpa e focada em texto que carrega instantaneamente em computadores e dispositivos móveis.

Cada favorito pode ter um atalho de teclado atribuído, assim, abrir um destino frequente é tão rápido quanto pressionar uma tecla – sem rato, sem menu suspenso de pesquisa, sem extensões de terceiros. Todos os dados residem em ficheiros JSON num volume persistente, o que torna as cópias de segurança triviais e mantém a sua coleção de favoritos inteiramente no seu próprio VPS, em vez de um serviço de favoritos alojado.