Implemente o ThinkDashboard com instalação de um clique.
Painel de marcadores autoalojado leve com atalhos de teclado e uma interface minimalista baseada em texto.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ThinkDashboard
ThinkDashboard é um painel de favoritos minimalista e auto-hospedado, construído em Go e JavaScript puro, para pessoas que desejam uma página inicial de navegador rápida sem o inchaço dos painéis de homelab típicos. Os favoritos são agrupados em categorias, organizados em várias páginas e apresentados através de uma interface limpa e focada em texto que carrega instantaneamente em computadores e dispositivos móveis.
Cada favorito pode ter um atalho de teclado atribuído, assim, abrir um destino frequente é tão rápido quanto pressionar uma tecla – sem rato, sem menu suspenso de pesquisa, sem extensões de terceiros. Todos os dados residem em ficheiros JSON num volume persistente, o que torna as cópias de segurança triviais e mantém a sua coleção de favoritos inteiramente no seu próprio VPS, em vez de um serviço de favoritos alojado.
Principais características de ThinkDashboard
Atalhos do teclado
Atribua uma tecla a qualquer marcador e abra-o instantaneamente a partir do painel de controlo sem tocar no rato.
UI de texto minimalista
A interface limpa e baseada em texto mantém o foco nos seus links em vez de widgets, painéis meteorológicos ou blocos de serviço.
Marcadores categorizados
Organize as ligações em categorias personalizadas distribuídas por várias páginas do painel de controlo para uma clara separação de contextos.
Personalização do tema
Alterne entre temas escuros e claros ou crie variantes de cores personalizadas ilimitadas diretamente a partir da página de configuração.
Armazenamento de ficheiros JSON
Todos os marcadores, páginas e configurações são armazenados como ficheiros JSON simples num volume persistente para cópias de segurança fáceis e controlo de versões.
Design responsivo
O layout adapta-se a telemóveis e tablets para que a sua página inicial seja tão rápida de usar longe do ambiente de trabalho.
Por que executar ThinkDashboard na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.