Uptime Kuma é uma ferramenta de monitorização autoalojada com um painel de controlo polido e em tempo real para monitorizar a disponibilidade de websites, APIs, portas TCP, registos DNS, contentores Docker e muito mais. Verifica os alvos em intervalos configuráveis e envia alertas no momento em que algo falha.

O autoalojamento num VPS oferece um monitor persistente que funciona 24 horas por dia, independentemente da sua máquina local. Pode criar páginas de estado públicas para os seus serviços, configurar canais de notificação, incluindo Telegram, Discord, Slack, email e webhooks, e acompanhar as percentagens históricas de tempo de atividade ao longo do tempo.