Implemente o Uptime Kuma com um clique.
Monitorização de uptime autoalojada e elegante para websites, APIs e serviços com páginas de estado e alertas multicanal.
Escolha um plano VPS para Uptime Kuma
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Uptime Kuma
Uptime Kuma é uma ferramenta de monitorização autoalojada com um painel de controlo polido e em tempo real para monitorizar a disponibilidade de websites, APIs, portas TCP, registos DNS, contentores Docker e muito mais. Verifica os alvos em intervalos configuráveis e envia alertas no momento em que algo falha.
O autoalojamento num VPS oferece um monitor persistente que funciona 24 horas por dia, independentemente da sua máquina local. Pode criar páginas de estado públicas para os seus serviços, configurar canais de notificação, incluindo Telegram, Discord, Slack, email e webhooks, e acompanhar as percentagens históricas de tempo de atividade ao longo do tempo.
Principais características de Uptime Kuma
Monitorização multi-tipo
Monitorize endpoints HTTP/HTTPS, portas TCP/UDP, pesquisas DNS, contentores Docker e bases de dados a partir de um único painel de controlo.
Páginas de estado públicas
Crie páginas de estado públicas personalizadas para comunicar o estado do serviço aos seus clientes sem expor detalhes de monitorização interna.
Notificações ricas
Envie alertas de inatividade através de Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhooks e mais de 90 outros canais de notificação.
Histórico de disponibilidade
Acompanhe a disponibilidade histórica com gráficos de percentagem de tempo de atividade e gráficos de tempo de resposta para identificar tendências de fiabilidade.
Monitorização de certificados
Monitorize as datas de expiração de certificados SSL e receba alertas antes que os certificados expirem para evitar falhas HTTPS inesperadas.
Por que executar Uptime Kuma na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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