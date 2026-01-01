Instale Apache HertzBeat com um clique.
Plataforma de observabilidade de código aberto, sem agente e em tempo real para monitorização de servidores, bases de dados e serviços na cloud.
Escolha um plano VPS para Apache HertzBeat
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache HertzBeat
O Apache HertzBeat é uma plataforma de observabilidade sem agente, impulsionada pela comunidade, que monitoriza servidores, bases de dados, middleware, serviços na nuvem e endpoints HTTP e JMX personalizados através de modelos de protocolo configuráveis. Em vez de instalar coletores em cada alvo, consulta endpoints via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e dezenas de outros protocolos, depois apresenta dashboards, alertas e páginas de estado a partir de uma interface unificada.
Alojar o HertzBeat no seu VPS mantém os dados de monitorização, regras de alerta e credenciais de alvo dentro da infraestrutura que controla, sem preços por métrica ou dependência de fornecedor. A pilha PostgreSQL e VictoriaMetrics incluída armazena a configuração e as métricas de séries temporais localmente, tornando a implementação totalmente autónoma desde o primeiro dia.
Principais características de Apache HertzBeat
Monitorização sem agente
Consultar servidores, bases de dados e APIs através de SSH, SNMP, JDBC, JMX e HTTP sem instalar coletores em cada máquina de destino.
Alertas de limite
Defina regras de alerta com limiares baseados em expressões e envie notificações para email, Slack, Discord, Telegram, webhooks e fornecedores de SMS.
Páginas de estado públicas
Publique páginas de estado voltadas para o cliente que reportam o tempo de atividade e incidentes para serviços monitorizados selecionados, sem expor painéis de controlo internos.
Protocolos personalizados
Adicione novos tipos de monitorização ao escrever modelos de aplicação YAML, para que sistemas de nicho possam ser observados sem esperar por integrações de fornecedores.
Armazenamento de séries temporais integrado
Fornecido com VictoriaMetrics para armazenamento eficiente de métricas a longo prazo e PostgreSQL para configuração, eliminando a necessidade de configurar bases de dados externas.
Por que executar Apache HertzBeat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.