O Apache HertzBeat é uma plataforma de observabilidade sem agente, impulsionada pela comunidade, que monitoriza servidores, bases de dados, middleware, serviços na nuvem e endpoints HTTP e JMX personalizados através de modelos de protocolo configuráveis. Em vez de instalar coletores em cada alvo, consulta endpoints via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e dezenas de outros protocolos, depois apresenta dashboards, alertas e páginas de estado a partir de uma interface unificada.

Alojar o HertzBeat no seu VPS mantém os dados de monitorização, regras de alerta e credenciais de alvo dentro da infraestrutura que controla, sem preços por métrica ou dependência de fornecedor. A pilha PostgreSQL e VictoriaMetrics incluída armazena a configuração e as métricas de séries temporais localmente, tornando a implementação totalmente autónoma desde o primeiro dia.